Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

Foto: © photonews

De Rode Duivels botsten vrijdag op een muur tegen Noord-Macedonië. Ondanks een dominante wedstrijd bleef het 0-0, tot frustratie van analisten Marc Degryse en Steven Defour.

Het geluk stond niet aan de kant van de Rode Duivels op vrijdag. België speelde 0-0 gelijk tegen Noord-Macedonië nadat ze 90 minuten lang op een muur bleven stuiten.

"Het was een vervelende wedstrijd, dat is waar", zegt Marc Degryse na afloop bij VTM. "Maar dat het 0-0 bleef... Dan moet je toch ook een klein beetje in de spiegel kijken als Rode Duivel."

De bal wou er maar niet in

"De kansen die we kregen, daar waren we niet. Bij de beslissende momenten was het steeds net niet. Dat is het enige dat niet goed genoeg was", gaat hij verder. Maar echt streng kan men niet zijn. De Duivels leverden de prestatie die ze moesten leveren, zag ook Steven Defour.

"Ze deden alles wat moest, gaven geen kansen weg en creëerden zelf veel. In de rechthoek van de tegenstander werden gewoon niet de juiste dingen gedaan."

"Dat is heel jammer, want als hier één goal valt, volgen er nog. Alleen moet die eerste wel gemaakt worden...", besluit Defour. En net dat gebeurde niet. De Rode Duivels zullen nog alles op alles moeten zetten om een rechtstreeks ticket te behalen voor het WK.

Populairste artikels

