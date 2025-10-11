Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

De Rode Duivels domineerden tegen Noord-Macedonië maar kwamen niet verder dan 0-0. Vooral het ontbreken van Michy Batshuayi zorgde voor kritiek.

De Rode Duivels beleefden vrijdag een onwaarschijnlijk frustrerende avond. Ondanks totale dominantie, zo'n 80 procent balbezit en 25 schoten bleef het 0-0.

Jérémy Doku was het vaakst in beeld van alle Rode Duivels. Alle aanvallen kwamen via links, waar Doku voor de acties zorgt. Hij deed dat nagenoeg altijd goed, alleen stond er nooit iemand klaar om het leer binnen te werken.

Waar bleef Batshuayi?

Daarom was het extra vreemd dat Michy Batshuayi geen kans kreeg. Het is toch voor momenten als deze dat hij bij de groep zit? "Ik had Batshuayi wel ingebracht", zegt Frank Boeckx bij VTM. "Dat is net de reden dat we hem er allemaal bij willen: als er iets geforceerd moet worden is Batshuayi er nog."

"Iemand die anders denkt in het strafschopgebied. Maar hij speelt weinig met zijn ploeg, en daarom zal de bondscoach er niet op rekenen, denk ik", gaat hij verder. Marc Degryse deelt zijn mening.





"Als je Batshuayi vanavond niet brengt, wanneer doe je het dan wel? Dit was écht het scenario om hem minstens tien minuten of een kwartier te geven. Dan heb je nog kans dat hij bij een van Doku zijn acties wel op de juiste plaats staat."