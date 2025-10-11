Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

Rudi Garcia kreeg opnieuw vragen over zijn keuzes bij het 0-0 gelijkspel van België tegen Noord-Macedonië. Analist Philippe Albert was kritisch over de opstelling en het gebruik van de aanvallers.

“Ik ga waarschijnlijk iets minder mild zijn dan de meeste supporters, maar ik vind dat de basisplaats van Leandro Trossard geen succes was. Het is zelfs, naar mijn gevoel, een mislukking, met amper één schot op doel en één poging geblokt", zei Albert in Le Soir.

Volgens hem lag het probleem bij het ontbreken van een echte spits in de punt van de aanval. Albert benadrukt dat Trossard een getalenteerde speler is, maar op die positie niet tot zijn recht kwam. “Alle voorzetten van Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers of Kevin De Bruyne kwamen vaker bij Hans Vanaken terecht dan bij de kleine spits van Arsenal.”

Albert begrijpt niet waarom Batshuayi niet gebruikt werd

Hij begrijpt ook niet waarom andere jonge aanvallers zoals Romeo Vermant en Lucas Stassin niet geselecteerd werden. Een ander kritiekpunt was het gebruik van Michy Batshuayi. Albert vraagt zich af waarom hij wel in de selectie zat, maar op de bank bleef, zoals eerder tegen Liechtenstein en Kazachstan.

“Waarom haal je hem van Frankfurt en laat je hem dan niet invallen in een situatie waarin het spel zo dicht zit als in de laatste halve uur tegen Noord-Macedonië?”





De analist vindt dat België te defensief bleef in de slotfase. “Persoonlijk had ik de wedstrijd met twee spitsen beëindigd in plaats van vast te houden aan een systeem dat niet werkte. Ik had zelfs verwacht dat de invalbeurt van Amadou Onana gepaard zou gaan met Batshuayi in de zestien om kopballen af te ronden.”