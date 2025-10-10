Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord

Na de wedstrijd tussen België en Noord-Macedonië klonk er in de perszaal van de Planet Group Arena maar één vraag: "Waarom gebruikte bondscoach Rudi Garcia zijn meest efficiënte aanvaller niet?"

Garcia had het zelf nog gezegd bij de aankondiging van zijn selectie: "Michy Batshuayi is erbij omdat hij het meest het profiel van Romelu Lukaku benadert", zei Garcia toen. "Hij kan in de zestien iets meer betekenen en een goal maken."

Ok, maar als je dus in één match Batshuayi had kunnen gebruiken, was het wel tegen de dubbele gordel van Noord-Macedonië. De goalgetter had er mogelijk wel eentje binnengefrommeld.

Rudi Garcia twijfelde om Michy Batshuayi in te brengen

"Kijk, de prestatie was goed, het was alleen geen goed resultaat gezien de fysionomie van de match. We hebben gedaan wat we moesten doen om te winnen", aldus Garcia. "Onze schoten waren niet goed gekadreerd, dat is het enige verwijt. Onze tegenpressing was wel goed. We speelde quasi zonder keeper. Courtois heeft niets te doen gehad."

Maar waarom dan geen Batshuayi inbrengen? "Ik heb ten eerste geen spijt dat ik Loïs heb ingebracht. We hadden inderdaad een aanvaller met métier nodig. We hebben bij de rust ons afgevraagd of we dat met Loïs of Michy gingen doen", beantwoordde Garcia de vraag.





"Ze zijn echter van systeem veranderd in de tweede helft en iets hoger gaan staan. Als ze gespeeld hadden, zoals in de eerste helft was Michy erin gekomen. Loïs had trouwens kunnen scoren, maar hun doelman was heel goed vandaag en heeft hen gered."