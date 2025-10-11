Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Rudi Garcia kan maandagavond in het cruciale WK-kwalificatieduel tegen Wales waarschijnlijk weer rekenen op Charles De Ketelaere. Dat liet de bondscoach vrijdagavond weten na het 0-0 gelijkspel tegen Noord-Macedonië.

De 24-jarige aanvaller van Atalanta Bergamo sukkelde de afgelopen weken met een hardnekkige spierblessure en ontbrak vrijdag in de wedstrijdselectie, samen met Senne Lammens en Koni De Winter. Zijn terugkeer geeft Garcia opnieuw meer opties in de aanval.

De Ketelaere liet eerder al zien dat hij het kan opnemen tegen topteams. In het duel tegen Kazachstan nam hij de positie van Romelu Lukaku over en deed dat met verve als speerpunt van de aanval.

De Ketelaere waarschijnlijk in de basis tegen wales

Vrijdag liep het experiment met Leandro Trossard op de valse negen minder goed af. Dat vergroot de kans dat Garcia in Cardiff opnieuw op ‘CDK’ zal vertrouwen om de Belgische aanval te leiden.

Loïs Openda kon ook nog niet overtuigen en zit momenteel in een vertrouwens- en vormcrisis. Dat maakt De Ketelaere des te belangrijker voor het team, zeker in een uitwedstrijd tegen een fysiek sterke tegenstander als Wales.





Michy Batshuayi zit wel in de selectie, maar speelt weinig bij Eintracht Frankfurt en kwam onder Garcia nog niet in actie bij de Rode Duivels. Alles wijst er dus op dat De Ketelaere maandag vanaf het begin zal starten.