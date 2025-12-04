Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto sprak zich uit vóór de loting van België voor het Wereldkampioenschap 2026. De voormalige Rode Duivel is erg duidelijk: de Rode Duivels moeten van niemand schrik hebben. En dan is er veel mogelijk.

De analist en gewezen Rode Duivel wil niet spreken over een groep des doods. Volgens hem hoeft België voor niemand bang te zijn: "Als je niet in staat bent om deze eerste ronde door te komen, dan kun je er beter niet aan beginnen. Je hoeft voor niemand bang te zijn."

Uitschakeling zoals in 2022 vermijden

In 2022 werd België al in de groepsfase uitgeschakeld. Met een groep bestaande uit Canada, Marokko en Kroatië hadden de Rode Duivels gefaald. "In Qatar werd het een teleurstelling. Het was een flop door uitgeschakeld te worden door Marokko en Kroatië", benadrukte Silvio Proto in het programma Dans Le Vestiaire uitgezonden door RTL Sports.

Silvio Proto gaf aan dat je je tegenstanders niet moet onderschatten: "Met het team dat we hebben, kunnen we niet zeggen dat we niet door de eerste ronde kunnen komen. We moeten iedereen respecteren, maar we moeten in staat zijn om verder te komen zonder iemand te vrezen."

Respect voor de tegenstanders is nodig volgens Silvio Proto

"Dus welke loting het ook wordt, je moet doorgaan." De boodschap van Proto is duidelijk. De groep van België wordt aanstaande vrijdag bekendgemaakt. Het evenement van de loting begint officieel om 18.00 uur (Belgische tijd) in Washington DC.

De Rode Duivels zitten in pot 1. België zal dus een team uit de potten 2, 3 en 4 loten. Tegenstanders zoals Noorwegen, Senegal of Marokko zouden onder andere geloot kunnen worden. Vrijdagavond weten we eindelijk meer.