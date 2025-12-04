Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate zal komende zomer normaal gezien voor de tweede keer deel uitmaken van de Belgische WK-selectie. De Rode Duivel sprak over het toernooi en richtte ook een duidelijke boodschap aan de pers.

De Rode Duivels plaatsten zich pas op de laatste speeldag van de kwalificaties voor het WK. Toch zijn de ambities groot. Arthur Theate droomt van een wereldtitel. "De Wereldbeker winnen? Ja, natuurlijk. Als dat zou gebeuren, zou het ongelooflijk zijn. We voelen dat er iets mogelijk is,” zegt hij.

"Ik hoop dat iedereen achter ons staat, want we verdienen dat. Alle spelers zijn trots om het land te vertegenwoordigen. We hopen dat heel België ons steunt", vertelt de centrale verdediger verder in PLB Club.

Arthur Theate roept op tot steun

Daarna richt Theate zich tot de media. "Wat de pers betreft: ik wil even zeggen dat men ons niet mooier of lelijker moet maken dan we zijn. Zie ons gewoon zoals we zijn." Daarmee lijkt hij te willen benadrukken dat de verwachtingen niet zo hoog moeten zijn vanuit de media.

"We zijn altijd trots om ons land te vertegenwoordigen. Sta achter ons, misschien kunnen we iets heel moois neerzetten", besluit de verdediger van Frankfurt.

Arthur Theate is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Belgische defensie en hoopt iets bijzonders te bereiken met de Rode Duivels. Het WK start op 11 juni en loopt tot 19 juli, wanneer de finale wordt gespeeld. Vrijdag kennen de Belgen hun tegenstanders in de groepsfase.