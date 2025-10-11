Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

Bijwijlen leek hij wel een echte slangenmens, maar ook Jérémy Doku kon het verschil niet maken tegen Noord-Macedonië. Aan zijn dribbels zal het niet gelegen hebben, maar het vervolg was veelal minder.

Doku was na afloop zichtbaar ontgoocheld. De flankaanvaller van Manchester City zorgde wel voor gevaar met zijn typische versnellingen, maar het laatste tikje ontbrak. “We waren beter dan hen. We wilden absoluut winnen vandaag, maar het is niet gelukt", gaf hij toe.

Doku was een constante dreiging op links, maar miste zelf ook enkele kansen. “Ik had er zin in vandaag. Jammer dat het niet tot een doelpunt geleid heeft", klonk het. “Ik heb zelf wat mogelijkheden laten liggen. Er ontbrak gewoon één goal. We gaan het duel herbekijken en zien wat beter kan tegen Wales.”

De City-winger benadrukte dat de tegenstander het hen niet makkelijk maakte. “Ze stonden met veel mensen achter de bal. Elke keer dat we schoten, waren er counters. Zij hebben hun match ook goed gespeeld", klonk het realistisch. Doku wil maandag in Cardiff met meer efficiëntie voor de dag komen.

Strijden in Cardiff met druk op de schouders

Arthur Theate sloot zich grotendeels aan bij zijn ploegmaat. De verdediger vond dat België de drie punten verdiende. “We hadden dat klein beetje extra nodig om de bal binnen te werken", zei hij. “Maar ik vind niet dat we onszelf iets kunnen verwijten. We hebben gedaan wat we moesten doen in elk compartiment van het spel.”





Theate, die zelf een solide partij speelde, kijkt vooruit naar de volgende opdracht. “We hebben de voorbije jaren goede matchen gespeeld tegen Wales", herinnerde hij. “Maar in Cardiff is het altijd lastig. Dat wordt al mijn derde wedstrijd daar. Ze gaan voluit spelen, wij ook. Het wordt een echte strijd.”