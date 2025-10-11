Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

De Europese pers had veel te zeggen over het 0-0 gelijkspel van België tegen Noord-Macedonië, en de reacties waren overwegend kritisch.

Gazzetta dello Sport noemde het resultaat sensationeel voor Noord-Macedonië. “Het Belgische nationale team van Rudi Garcia vuurde 25 schoten af op het doel van de Macedoniërs, maar het bleef 0-0. Juventus’ Openda maakte er een rommeltje van voor het doel, samen met Doku en de rest, terwijl de Balkanlanden opgelucht waren en de leiding in de groep behielden.” De krant benadrukte ook dat België nu tweede staat, met Wales op de hielen.

AS uit Spanje zag vooral de frustratie bij de Belgen. “België kon de muur van Noord-Macedonië, dat zich zonder schaamte ingraven en op één punt speculeerde, niet slopen. In het slot werden de mannen van Garcia er wanhopig van", klonk het.

L'Equipe streng voor Duivels en Rudi Garcia

L’Equipe legde de focus op de tactische keuzes van bondscoach Rudi Garcia. “Ondanks een eerste helft met 81% balbezit, zeven kansen in de zestien en elf schoten waren de Duivels onhandig, ongeduldig en onproductief", schreef de Franse sportkrant.

De krant wees erop dat België te methodisch en soms te academisch speelde. “De snelheid van de Belgen en de lawine aan gunstige situaties werden in de laatste meters niet bevestigd", aldus L’Equipe, dat vond dat het creatieve potentieel onvoldoende werd benut.





Ook het ontbreken van een echte spits viel op in de Franse analyse. “Michy Batshuayi, een seriescorer die voor dit soort situaties werd opgeroepen, bleef wanhopig op de bank", schreef L’Equipe. Volgens de krant had zijn invalbeurt het verschil kunnen maken.