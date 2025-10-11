OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

De Belgische voetbalbond heeft zojuist slecht nieuws aangekondigd over Alexis Saelemaekers. Als basisspeler tegen Noord-Macedonië zal hij maandag niet kunnen meespelen tegen Wales. Dat is een extra domper voor bondscoach Rudi Garcia.

"Update van het team: de medische controle van vandaag heeft aangetoond dat Alexis Saelemaekers niet klaar zal zijn voor de wedstrijd tegen Wales", schrijft de Belgische voetbalbond in een bericht gedeeld op de sociale media.

Afgelopen vrijdagavond speelde de AC Milan-vleugelspeler 59 minuten voordat hij werd vervangen door Loïs Openda. Zijn afwezigheid is een flinke tegenvaller voor België, dat maandag zijn spelers hard nodig zal hebben.

Deze wedstrijd belooft cruciaal te worden. Een slecht resultaat zou een directe kwalificatie voor het volgende WK in gevaar kunnen brengen. Een overwinning in Cardiff is noodzakelijk, de scenario's zijn duidelijk.





Drie verplichte overwinningen voor Rode Duivels?

Rudi Garcia en zijn mannen weten het: ze moeten winnen in de laatste drie wedstrijden om zich direct te kwalificeren. Ze hebben hun lot nog in eigen handen om het felbegeerde ticket voor het WK 2026 te bemachtigen.

Na deze wedstrijd in Cardiff, blijven er nog twee wedstrijden te spelen in november. Eerst zal er een uitwedstrijd in Kazachstan zijn voordat Liechtenstein op eigen veld (in Luik) wordt ontvangen.