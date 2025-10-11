Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Na het 0-0 gelijkspel tegen Noord-Macedonië is de WK-kwalificatie voor de Rode Duivels nog niet zeker. België moet in de laatste drie duels minstens 7 op 9 halen om een ticket voor het WK 2026 te bemachtigen.

De Rode Duivels speelden vrijdagavond 0-0 gelijk tegen Noord-Macedonië. Het is in de eerste plaats pijnlijk om twee keer niet te winnen van de Macedoniërs, maar verder kan het gevolgen hebben voor het WK.

Want België is nog helemaal niet zeker van zijn deelname, al zou het niet meer mogen mislopen. Momenteel heeft onze nationale ploeg alles nog in eigen handen.

Rode Duivels moeten minstens 7 op 9 halen

Er volgen nog drie kwalificatieduels: tegen Wales, Kazachstan en Liechtenstein, in die volgorde. Uiteraard is de wedstrijd tegen Wales de belangrijkste, aangezien zij een rechtstreekse concurrent zijn.

Noord-Macedonië staat eerst in de groep met 12 punten, eentje meer dan de Duivels, die wel een wedstrijd minder hebben gespeeld. En daarom is een 7 op 9 in de laatste drie wedstrijden voldoende voor een WK-ticket.





Het slechtste wat er kan gebeurden is verliezen van Wales. In dat geval heeft België niets meer in eigen handen en is het afhankelijk van wat Wales en Noord-Macedonië doen in november, naast de eigen resultaten. Wat vooral onthouden moet worden: bij een 7 op 9 of 9 op 9 gaan de Rode Duivels naar de VS.