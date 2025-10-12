Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Deze vrijdag, tegen Noord-Macedonië, besloot Rudi Garcia om Trossard als valse nummer negen op te stellen. Een enigszins verrassende beslissing van de Franse coach, terwijl Loïs Openda en Michy Batshuayi op de bank zaten. Guillaume Gillet gaf zijn mening over de wedstrijd van de Belgische speler.

De analist is vrij positief over hem. "Trossard was niet slecht in zijn rol van valse negen. In dit soort wedstrijden, tegen een extreem laag blok met elf tegenstanders in het strafschopgebied, heb je geen enkele ruimte."

"Er is geen mogelijkheid om de diepte te zoeken en Trossard speelt in korte combinaties, door het centrum", vervolgt hij.

Geen ruimte, geen spits, maar Trossard deed het goed

Goede beslissingen werden genomen door Leandro Trossard, aldus de voormalige Anderlecht-speler. "Wanneer hij wordt aangespeeld door een ploegmaat, neemt hij de juiste beslissingen."

Guillaume Gillet wou ook nog wat kwijt over het spel van België, dat veel via de flanken liep. "De Duivels speelden vaak over de zijkanten en moesten proberen met voorzetten te werken. Dan heb je meer aanwezigheid nodig in het strafschopgebied. Soms speelden ze alsof ze een echte spits in de ploeg hadden."





"Maar dat is logisch, want telkens wanneer ze de vrije man vonden, werd die snel weer dichtgezet", zegt hij bij La DH Les Sports+. "Ze moesten proberen het blok te bewegen om een schietkans te creëren. De Duivels moeten erin slagen om de kleinste kansen te grijpen. De centrale verdedigers, en vooral Debast, durfden het spel te verleggen door zelf op te schuiven. Saelemaekers deed dat soms ook."