Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn"

De Rode Duivels kwamen in Gent niet verder dan een 0-0 tegen Noord-Macedonië, ondanks een dominante prestatie van negentig minuten. Hans Vanaken, een van de uitblinkers, vatte het treffend samen: "We hebben alles gedaan om te scoren."

België had 69 procent balbezit, noteerde 25 doelpogingen, maar zag er geen enkele in het net verdwijnen. Vanaken zelf was dicht bij drie assists, maar telkens ontbrak het aan scherpte voor doel. “We hebben constant gezocht naar openingen. Zij stonden met elf in de zestien te verdedigen, dan is het heel moeilijk om erdoor te raken. Toch hebben we kansen genoeg gehad. Alleen: je moet ze juist afwerken.”

Het duel verliep volledig in Belgisch voordeel, maar de Macedonische muur kraakte niet. “Zij zullen gelukkig zijn met dit punt", klonk het bij Vanaken. “Wij hebben alles geprobeerd, met de mogelijkheden die we hadden moest die bal eigenlijk gewoon een keer vallen. Het is spijtig dat dat laatste deeltje in de zestien ontbrak.”

Hans Vanaken had drie assists kunnen hebben

Of de spitsen gefaald hebben? Vanaken reageerde nuchter. “Het is wachten op dat ene momentje, en dan moet je gefocust genoeg zijn om het af te maken. Dit zijn de details die een wedstrijd beslissen. Vandaag viel het niet onze kant op.”

De Bruggeling benadrukte wel dat het spel op zich vertrouwen geeft. “We hebben goed gevoetbald, veel initiatief genomen en nauwelijks iets weggegeven. Alleen de efficiëntie ontbrak. Dat is frustrerend, maar het toont ook dat we domineren en kansen creëren.”





Maandag wacht Wales, en daar ligt meteen extra druk op. “We moeten winnen, of op z’n minst een punt pakken", besloot Vanaken. “Er zal iets meer spanning op die wedstrijd zitten, maar daar moeten we mee leren omgaan. Het is aan ons om het dan wel af te maken.”