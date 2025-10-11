Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Nicolas Raskin kwam bij Rangers in aanvaring met coach Russell Martin na de 5-0-nederlaag tegen Club Brugge. De Belg sprak zijn trainer aan op zijn aanpak, maar dat kwam hem duur te staan.

Nicolas Raskin werd tijdens de wedstrijd Rangers - Club Brugge na één helft van het veld gehaald. Nadien verdween hij twee weken uit de wedstrijdselectie. Zonder reden was dit niet.

Club Brugge stond na één helft spelen al 5-0 voor tegen de Schotten (6-0 eindstand). Coach Russell Martin deed maar weinig om het spel beter te maken, waarop Raskin hem aansprak.

Russell Martin kon de kritiek van Raskin niet hebben

Tijdens de rust wou Martin ook niet veel veranderen om het bloeden te doen stoppen. Raskin zou toen het plan van de trainer openlijk in twijfel hebben getrokken, meldt The Athletic. Terecht, maar met de gevolgen van dien.

In een poging om autoriteit uit te stralen besloot Martin om Raskin binnen te laten bij de rust. Nadien moest Raskin volgens zijn coach "het vertrouwen van zijn ploegmaats terugwinnen", terwijl hij verplicht werd apart te trainen.





De publiekslieveling miste hierdoor twee competitiewedstrijden, maar mocht nadien opnieuw spelen. Martin, die door de fans niet graag gezien werd, was de machtsstrijd op voorhand al verloren. Uiteindelijk werd hij op 5 oktober ontslagen.