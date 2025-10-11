Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Een teleurstellend gelijkspel voor België tegen Noord-Macedonië. Ondanks totale dominantie konden de Duivels het net niet vinden.

Tegen Noord-Macedonië domineerden de Rode Duivels, voerden ze het spel en creëerden ze kansen, maar scoren lukte niet. Het 0-0 gelijkspel van vrijdagavond in Gent laat een bittere nasmaak achter. Te veel balbezit, te weinig efficiëntie, een herhaling van de wedstrijd tegen Kroatië tijdens het WK 2022.

Nicolas Raskin lichtte toe wat er misging. “We hebben dit Macedonische team bijna de hele wedstrijd in hun eigen strafschopgebied teruggedrongen. Ik denk dat als we in de eerste helft een doelpunt hadden gemaakt, we gemakkelijk hadden kunnen doorgaan en winnen."

"Maar dat is niet gebeurd. We misten dat beetje geluk om de bal erin te krijgen. Zo is het, dat is voetbal. Soms lukt het niet, en nu moeten we naar Cardiff en ervoor zorgen dat het daar wel lukt.”

Lukaku had er wel eentje gemaakt

Raskin werd ook gevraagd naar de afwezigheid van Romelu Lukaku. De middenvelder van Rangers zocht geen excuses: “We weten dat Romelu momenteel onze beste doelpuntenmaker is, dus we missen hem enorm op het veld."





"Maar ik denk dat we met de kansen die we gecreëerd hebben toch minstens één hadden kunnen maken. Het is een gebrek aan geluk, een beetje een gebrek aan efficiëntie, misschien gewoon niet op het juiste moment op de juiste plaats zijn.”

Maandag wacht een beslissende wedstrijd in Cardiff, waarin de Rode Duivels alles op alles moeten zetten om de eerste plaats in de groep veilig te stellen. Het vertrouwen uit het spel is er, maar de efficiëntie voor het doel moet nu volgen.