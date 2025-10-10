Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

De Rode Duivels hebben voor de tweede keer in deze kwalificatiecampagne niet kunnen winnen van Noord-Macedonië en dat is toch een pijnlijke conclusie. Veel uitblinkers waren er dus niet, behalve eentje, wiens wissel we niet begrepen.

Courtois 6

Tja, die had echt niks te doen. Een paar keer uitvoetballen, maar geen enkele redding gedurende 90 minuten.

Castagne 5

Kreeg twee heel goeie kansen en liet ze alle twee liggen. Hij had er meer mee moeten doen. Ook nog te veel misverstanden bij zijn passing.

Debast 6

Rustig avondje voor de defensie. Ze kregen amper werk op te knappen, maar wat ze moesten verwerken, deden ze goed.

Theate 6

Idem als Debast. Geen grootse dingen, maar het verdedigende werk was perfect.

De Cuyper 6

Verstuurde de ene na de andere goeie voorzet, maar er werd te weinig mee gedaan. In de tweede helft verminderde de kwaliteit van zijn voorzetten.

Raskin 6

Was goed in de eerste helft, minder in de tweede. Vooral in de recuperatie en de opbouw was hij de eerste 45 minuten de uitblinker. In de tweede helft was hij veel slordiger.

Vanaken 8

Goeie combinatie met De Bruyne dat leidde tot een goal, maar die werd afgekeurd voor buitenspel. Moest mee in de zestien oorlog gaan maken en deed dat ook. Maar zijn intelligente steekpassjes hadden zeker een goal kunnen en moeten opleveren. Had minstens drie assists kunnen geven. Was zowat de beste Duivel op het veld. We begrepen zijn wissel niet goed.

De Bruyne 6

Verdeelde, maar er was geen ruimte om zijn typische dieptepasses te geven. Noord-Macedonië kroop zoveel achteruit dat het telkens voorzetten werden. En er was weinig lengte in de ploeg.

Saelemaekers 6

Zijn eigen energieke zelve, maar kreeg al

na zes minuten een gele kaart. Deed wat van hem verwacht werd en gaf goeie voorzetten.

Trossard 5

Deed zijn best, was goed als hij zich liet afzakken. Maar als valse negen kwam hij lengte en gewicht te kort om in de zestien iets te forceren. 

Doku 7

Dribbelde zoals altijd, maar er kwam weinig uit voort. Soms dribbelde hij zelfs wat te veel de eerste helft. Het publiek riep zelfs om te trappen, maar hij zocht nog altijd een opening die er niet was. De tweede helft was hij de gevaarlijkste man op het veld, maar het wou maar niet lukken. 

Invallers

Openda 5

Ook een paar goeie kansen. Als hij zich echt wil opwerpen als tweede spits bij de Duivels gaat hij zulke kansen toch moeten afwerken.

Fofana 5

Had een goeie kans die hij had moeten afwerken. Voor de rest vrij onzichtbaar.

Onana 6

Deed zijn werk, zonder meer.

