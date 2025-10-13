Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

De Rode Duivels zijn dan toch op weg naar het WK. In Wales leek een doemscenario in de maak de eerste tien minuten. Slecht spel en een vroege achterstand, maar dat werd snel rechtgezet door De Bruyne en Meunier. In de tweede helft besliste KDB de match met zijn tweede penalty van de avond.

De Rode Duivels starten dra-ma-tisch in Cardiff. Anders kan je het niet benoemen. De eerste tien minuten werden ze langs alle kanten overlopen en overpowerd. Het leverde Wales ook een goal op. Bij de vierde corner was het raak. Meunier vergat zijn man volledig en Rodon kopte ongehinderd binnen.

De Rode Duivels begonnen héél slecht

1-0 en dat leek een kleine ramp te zijn, want de Belgen kwamen er echt niet aan te pas. Maar bij de eerste goeie aanval wilde De Ketelaere voorzetten en de bal kwam - per ongeluk - tegen de hand van Ampadu. Een twijfelgeval voor ons, maar de VAR en ref waren zeker: penalty.

Kevin De Bruyne zette zich achter de bal en stuurde doelman Darlow de verkeerde kant op: 1-1. Een klein mirakel dat een groot werd. Want bij de volgende goeie aanval was het weer prijs. Trossard verstuurde een heerlijke bal naar Doku op de flank en die bediende de inlopende Meunier.

Doku beter op rechts als aangever

De rechtsachter maakte zijn eerdere fout goed door het leer in het dak van het doel te vlammen. 1-2 en daar mocht Rudi Garcia - die stond te juichen voor zijn dug out - heel blij mee zijn. Er waren al pennen die geslepen werden en gedoopt werden in vitriool.

Maar de Belgen verkregen de controle over de wedstrijd en hadden nog een paar goeie kansen. Trossard en De Bruyne hadden de twee beste kansen, beide keren op aangeven van Doku, maar lieten een ruimere voorsprong liggen. De match keerde, maar Wales kreeg op het einde van de eerste helft ook nog een paar goeie mogelijkheden.

Oerdomme hands, tweede penalty beslist de match

De tweede helft begon beter voor de Duivels, maar stilaan nam Wales weer over. Op de counter had Doku wel de 1-3 moeten maken, maar de druk van de Welshmen werd groter. De Bruyne riep iets naar de bank en 10 minuten later kwam Vanaken het veld op om voor meer balvastheid te zorgen.

Nog geen vijf minuten later leverde dat resultaat op. Vanaken recupereerde dichtbij de zestien en gaf door aan Trossard. Die wipte de bal op en dan... deed James iets oerdom. Hij maakte een beweging met de arm naar de bal en die ging opnieuw op de stip. Opnieuw De Bruyne met hetzelfde resultaat: 1-3.

Trossard zorgt nog voor spanning, maar zet het zelf recht

En toch leek het nog spannend te worden. Trossard verloor voor de eigen zestien dom de bal en Broadhead strafte dat feilloos af. Maar twee minuten later zette diezelfde Trossard na alweer een goeie actie van Doku zijn foutje recht met de 2-4 en dus de beslissing.

Die strafschoppen hebben de wedstrijd in een definitieve plooi gelegd, want er mag toch ook weer niet voorbij gegaan worden aan de mankementen. Een gebrek aan efficiëntie en het dramatische wedstrijdbegin bijvoorbeeld. Door het gelijkspel van Noord-Macedonië staan de Rode Duivels nu eerste in de groep. Het kan bijna niet meer mislopen met nog matchen tegen Kazachstan en Liechtenstein in het verschiet.