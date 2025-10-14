WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

De Rode Duivels liggen volledig op koers voor het WK. Met 14 punten uit zes wedstrijden staat België bovenaan in groep J. Statistisch gezien kan het zelfs bijna niet meer foutlopen richting een ticket voor 2026.

Het ziet er goed uit voor de Rode Duivels met het oog op het WK. België is nog steeds op zoek naar een WK-ticket, maar dat mag absoluut niet meer mislopen. Het kan ook maar moeilijk mislopen.

Na het gelijkspel tegen Noord-Macedonië was er wat ongerustheid, maar dat gevoel mag nu volledig verdwijnen. België staat met 14 punten eerst in groep J, na zes wedstrijden te hebben gespeeld.

Het kan bijna niet meer fout lopen voor de Rode Duivels

De Macedoniërs tellen 13 punten na zeven wedstrijden terwijl Wales tien punten heeft met zes gespeelde matchen. Op 15 november speelt België nog op verplaatsing tegen Kazachstan en drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Liechtenstein.

Om mathematisch zeker te zijn van een WK-ticket moeten de Rode Duivels minstens drie op zes pakken in het volgende tweeluik. Tegen Kazachstan en Liechtenstein mag dit dus absoluut niet meer foutlopen. De strijd om de tweede plaats wordt beslist op de laatste speeldag, hoogstwaarschijnlijk door het duel Wales - Noord-Macedonië.





Football Meets Data, een platform voor statistieken, berekende de kansen van de Rode Duivels en die kwamen er héél goed uit. België werd in 10.000 simulaties namelijk... 10.000 keer groepswinnaar. Dit kan niet meer fout gaan.