Interview Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

Loïc Woos
Loïc Woos vanuit Cardiff City Stadium
| Reageer
Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een echte bulldog op het middenveld: Nicolas Raskin liet opnieuw een uitstekende prestatie noteren bij de Rode Duivels. Ondanks de terugkeer van enkele geblesseerden lijkt het moeilijk voor Rudi Garcia om nog om hem heen te kunnen.

België heeft zich maandagavond met 99% zekerheid geplaatst voor het WK 2026 dankzij een overwinning in Wales. De Rode Duivels kenden een bijzonder moeilijke start, met zware druk van de Welshmen en een doelpunt tegen in de eerste tien minuten. Nicolas Raskin gaf na afloop zijn analyse in de fanshop van Cardiff City, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot mixed zone.

"We wisten dat het hier niet makkelijk zou worden, dat ze de eerste tien à vijftien minuten voluit zouden gaan om de wedstrijd naar zich toe te trekken. We moesten de storm laten overwaaien voor we ons eigen spel konden spelen. We slikten een doelpunt op corner, jammer, maar we reageerden goed."

"Wij hebben hun start zelfs makkelijker gemaakt door balverlies en slechte passes, dat gaf hen energie. Gelukkig konden we ons herpakken en de match winnen. Tijdens de rust benadrukte de coach dat we rustiger moesten opbouwen en meer moesten voetballen."

De Rode Duivels kunnen niet meer zonder Raskin

Op het middenveld speelde de Rangers-speler opnieuw een uitstekende partij. Hij heroverde talloze ballen en speelde voortdurend vooruit. Het lijkt er steeds meer op dat de Rode Duivels niet meer zonder hem kunnen.

"Er zijn veel goede spelers. Ik doe gewoon wat de coach van mij vraagt en voer mijn taak uit. Toen hij mij de eerste keer opriep, was ik enorm blij om te mogen spelen. Ik voel veel vertrouwen van zijn kant. Het is tot nu toe een sprookje, en dat moet blijven duren.”

"Ballen veroveren zit in mijn voetbal-DNA. Ik win er veel terug, en als iedereen goed gegroepeerd blijft en samen werkt, is dat ook makkelijker. Als er veel ruimte is, is het moeilijker om te recupereren. Het is teamwork. De coach vraagt mij om balans te brengen, en ik probeer dat maximaal te doen."

Door de overwinning van België en het gelijkspel tussen Noord-Macedonië en Kazachstan, hebben de Duivels nog maar drie punten nodig om zich officieel te plaatsen voor het WK. Met nog een thuiswedstrijd tegen Liechtenstein op de agenda, ligt die kwalificatie binnen handbereik.

"Ik heb veel mensen horen panikeren na de match tegen Noord-Macedonië, maar wij bleven rustig en wisten wat we konden. We hebben ons goed voorbereid en de analyse klopte. We hebben geen marge meer voor fouten, maar we kunnen nu vooruitkijken."

Een speciale terugkeer naar Sclessin

De thuiswedstrijd tegen Liechtenstein, op Sclessin, wordt extra speciaal voor ex-Standard-speler Nicolas Raskin. Het kind van het huis kijkt reikhalzend uit naar dat duel, al moet hij oppassen voor een schorsing.

"Dat wordt een geweldige match. Ik moet er alleen voor zorgen dat ik geen gele kaart pak tegen Kazachstan, want ik wil die wedstrijd absoluut niet missen. Het is zo’n match die je aankruist op de kalender. Ik kijk er enorm naar uit."

Raskin is bovendien goed bevriend met Axel Witsel en hij herinnerde hem al aan de laatste wedstrijd van de Rode Duivels op Sclessin — tegen Gibraltar. Witsel scoorde toen met een prachtige omhaal, maar kreeg later rood. "We hebben het er al over gehad. We waren blij dat we vandaag samen konden spelen, het was fantastisch. Hopelijk gebeurt dat nog vaker", besloot Raskin.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Wales
Nicolas Raskin

Meer nieuws

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
8
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
1
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
3
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
1
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
38
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
6
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
6
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2
WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

09:30
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
1
Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

07:40
6
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

07:20
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45
Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

15:15
Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

15:00
'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

23:15
Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14:10
🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

12:10
Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Analyse

Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is

12:00
6
Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

11:40
Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

11:20
Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

10:02
Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

09:00
6
WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

08:01
Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

08:40
2
Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

08:20
Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

06:30
"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

23:00
4
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 18:00 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 20:45 Armenië Armenië
Andorra Andorra 20:45 Servië Servië
Letland Letland 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 20:45 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 20:45 Georgië Georgië
Italië Italië 20:45 Israël Israël

Nieuwste reacties

polvh polvh over Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels Snoek Snoek over De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter" .. .. over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Dantie Dantie over Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club .. .. over Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld" CringeMedia CringeMedia over "Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels 1872 1872 over Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie Geert DL Geert DL over Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen Dirk1897 Dirk1897 over Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans Dirk1897 Dirk1897 over Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved