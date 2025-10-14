Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

Een echte bulldog op het middenveld: Nicolas Raskin liet opnieuw een uitstekende prestatie noteren bij de Rode Duivels. Ondanks de terugkeer van enkele geblesseerden lijkt het moeilijk voor Rudi Garcia om nog om hem heen te kunnen.

België heeft zich maandagavond met 99% zekerheid geplaatst voor het WK 2026 dankzij een overwinning in Wales. De Rode Duivels kenden een bijzonder moeilijke start, met zware druk van de Welshmen en een doelpunt tegen in de eerste tien minuten. Nicolas Raskin gaf na afloop zijn analyse in de fanshop van Cardiff City, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot mixed zone.

"We wisten dat het hier niet makkelijk zou worden, dat ze de eerste tien à vijftien minuten voluit zouden gaan om de wedstrijd naar zich toe te trekken. We moesten de storm laten overwaaien voor we ons eigen spel konden spelen. We slikten een doelpunt op corner, jammer, maar we reageerden goed."

"Wij hebben hun start zelfs makkelijker gemaakt door balverlies en slechte passes, dat gaf hen energie. Gelukkig konden we ons herpakken en de match winnen. Tijdens de rust benadrukte de coach dat we rustiger moesten opbouwen en meer moesten voetballen."

De Rode Duivels kunnen niet meer zonder Raskin

Op het middenveld speelde de Rangers-speler opnieuw een uitstekende partij. Hij heroverde talloze ballen en speelde voortdurend vooruit. Het lijkt er steeds meer op dat de Rode Duivels niet meer zonder hem kunnen.





"Er zijn veel goede spelers. Ik doe gewoon wat de coach van mij vraagt en voer mijn taak uit. Toen hij mij de eerste keer opriep, was ik enorm blij om te mogen spelen. Ik voel veel vertrouwen van zijn kant. Het is tot nu toe een sprookje, en dat moet blijven duren.”

"Ballen veroveren zit in mijn voetbal-DNA. Ik win er veel terug, en als iedereen goed gegroepeerd blijft en samen werkt, is dat ook makkelijker. Als er veel ruimte is, is het moeilijker om te recupereren. Het is teamwork. De coach vraagt mij om balans te brengen, en ik probeer dat maximaal te doen."

Door de overwinning van België en het gelijkspel tussen Noord-Macedonië en Kazachstan, hebben de Duivels nog maar drie punten nodig om zich officieel te plaatsen voor het WK. Met nog een thuiswedstrijd tegen Liechtenstein op de agenda, ligt die kwalificatie binnen handbereik.

"Ik heb veel mensen horen panikeren na de match tegen Noord-Macedonië, maar wij bleven rustig en wisten wat we konden. We hebben ons goed voorbereid en de analyse klopte. We hebben geen marge meer voor fouten, maar we kunnen nu vooruitkijken."

Een speciale terugkeer naar Sclessin

De thuiswedstrijd tegen Liechtenstein, op Sclessin, wordt extra speciaal voor ex-Standard-speler Nicolas Raskin. Het kind van het huis kijkt reikhalzend uit naar dat duel, al moet hij oppassen voor een schorsing.

"Dat wordt een geweldige match. Ik moet er alleen voor zorgen dat ik geen gele kaart pak tegen Kazachstan, want ik wil die wedstrijd absoluut niet missen. Het is zo’n match die je aankruist op de kalender. Ik kijk er enorm naar uit."

Raskin is bovendien goed bevriend met Axel Witsel en hij herinnerde hem al aan de laatste wedstrijd van de Rode Duivels op Sclessin — tegen Gibraltar. Witsel scoorde toen met een prachtige omhaal, maar kreeg later rood. "We hebben het er al over gehad. We waren blij dat we vandaag samen konden spelen, het was fantastisch. Hopelijk gebeurt dat nog vaker", besloot Raskin.