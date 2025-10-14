Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

België won maandagavond verdiend met 2-4 van Wales, maar de start was rampzalig. Peter Vandenbempt kon zijn ogen niet geloven en noemde de openingsfase "onbegrijpelijk dramatisch."

België won maandagavond met 2-4 van Wales. Een terecht resultaat, al begon de wedstrijd op een bijzonder slechte manier. Peter Vandenbempt vond dat het er beroerd uitzag.

"Niet alleen de manier waarop ze begonnen - meteen in eigen backlijn met drie kansen tegen en een tegengoal - maar vooral ook een lichaamstaal die leek te verraden dat ze klaar waren om afgeslacht te worden", zegt hij bij Sporza.

Een verdiende zege, maar toch een zorgwekkende openingsfase

"Dat was ongelofelijk schrikken. Daarna zijn de Belgen toch wat geholpen door die penalty. Maar ervoor konden ze geen bal bijhouden. Achteraan schudde en beefde het langs alle kanten. Het was onbegrijpelijk dramatisch."

Gelukkig zetten de Duivels hun fouten recht na de slechte openingsfase. "Vanaf die gelijkmaker heeft België op klasse en kwaliteit Wales afgehouden."





"Ze hadden nog meer kunnen scoren. Toch waren er zelfs bij de voorsprong nog een paar prangende momenten. Heel scherp verdedigen was dat niet. Blijkbaar heeft dit elftal toch nog momenten in een wedstrijd waarin plots het licht uitgaat", besluit Vandenbempt, die het dus wel een verdiende zege vond.