"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

Wales heeft enkele zwakheden bij de Rode Duivels blootgelegd, maar was niet in staat om onze eerste plaats in gevaar te brengen. De lokale pers kon alleen maar de schade vaststellen.

De lokale media hebben twee heel ongelijke helften gezien. "Als de eerste helft een straatgevecht was, dan was de tweede slechts een kussengevecht. De ontmoeting vond plaats tussen twee teams die geen half werk leverden; de heenwedstrijd eindigde al met zeven doelpunten", begint ITV.

Dezelfde analyse van Wales Online: "Craig Bellamy liet zijn team als een speer beginnen, wat hielp om de score te openen, maar het maakte de verdediging ook kwetsbaar. En dat is iets waar spelers als Jeremy Doku natuurlijk weten van te profiteren. Maar Bellamy verklaarde dat dit zijn manier van voetballen is en dat hij daar absoluut niet van af zal wijken."

Doku was opnieuw schitterend

Aan de andere kant toont de BBC zich sportief. "België is niet langer de grootmacht die drie jaar op rij de eerste plaats in de wereldranglijst bezette na hun bronzen medaille op het WK 2018, maar het blijft een Europees zwaargewicht met een indrukwekkend arsenaal aan aanvallende talenten."

Terwijl ze onze zwaktes benoemen. "Achter dit bevindt zich een verdediging die soms kan wankelen, zoals we een paar maanden geleden in Brussel zagen tijdens de wedstrijd tegen Wales, die eindigde in een score van 4-3. Dezelfde sterke en zwakke punten werden ook benadrukt in het Cardiff City Stadium."





Het wilde begin van de wedstrijd gaf de Welshmen vertrouwen in hun aanpak, maar liet enorme openingen voor onze aanvallers. "Wales liet immense ruimtes achter zijn verdediging en de verdedigers waren niet opgewassen tegen hun directe tegenstanders. Maar niemand was indrukwekkender dan Doku."