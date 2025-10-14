Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Diego Moreira mikt op het WK met de Rode Duivels, maar blijft voorlopig bij de beloften. Toch ziet hij de toekomst rooskleurig: volgens hem doet deze generatie niet onder voor de Gouden Generatie.

Diego Moreira speelde in het verleden bij de jeugdploegen van Portugal, maar koos later nog voor België. Eerder werd hij door bondscoach Rudi Garcia al opgeroepen voor de Rode Duivels, al moet hij het nu doen met een plaats bij de beloften.

"Een kleine ontgoocheling", zegt hij bij Sporza. Maar een straf is het zeker niet. "Want ik haal hier ook motivatie. uit. Bij de beloften kan ik mij in de kijker spelen bij de bondscoach voor het WK. Dat is een hoofddoel voor mij."

De toekomst oogt rooskleurig

De 21-jarige Belg viel afgelopen week nog op met zijn fantastisch doelpunt in de 0-7 overwinning tegen de U21 van Wales. Hoewel Moreira zelf uitblonk, komt hij ook met veel lof voor zijn ploegmakkers.

"Want dit is een selectie vol straffe spelers. Zelfs op de bank zit er veel kwaliteit", klinkt het bij de flankspeler. Hij doet verder nog een straffe vergelijking met de Gouden Generatie.





"Voor mij moet deze groep op vlak van talent zeker niet onderdoen voor de Gouden Generatie. Alleen zal er misschien wel nog wat tijd nodig zijn", besluit Moreira.