Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!
De Jonge Duivels hebben indruk gemaakt in hun EK-kwalificatiecampagne. Na het gelijkspel tegen Wit-Rusland veegden ze Wales met 0-7 van de mat, met Stassin en Moreira als uitblinkers.
De Rode Duivels nemen het vrijdag op tegen Noord-Macedonië, met grote inzet. Onze nationale ploeg kan zich geen misstap meer veroorloven in de strijd om een ticket voor het WK.
Verder kwamen ook de Jonge Duivels in actie op vrijdag, tegen Wales. Na het 1-1 gelijkspel tegen Wit-Rusland stond er toch al wat druk op de groep, het gaat dan ook om EK-kwalificatiewedstrijden.
Maar er volgde geen tweede misstap voor de U21. Na vier minuten spelen was het voor de eerste keer prijs met een doelpunt van Mokio. Kort voor de pauze maakte Lucas Stassin er 0-2 van.
💥 Les Belges qui se mettent dans les meilleures dispositions 🇧🇪✅
C'est 0-1 via Jorthy Mokio❗#PickxSports #BelgianRedDevils #RedDevilsU21 #U21EURO #JorthyMokio #Ajax pic.twitter.com/Uddj4xFg1t— Pickx Sports (@PickxSports) October 10, 2025Lees ook... Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat›
De Duivels waren al goed bezig, maar na de rust kwam de motor pas écht op gang. Romeo Vermant werkte de 0-3 binnen (49'), terwijl Lucas Stassin zijn tweede van de avond kon maken (65').
Diego Moreira zette de forfaitcijfers op het bord met een fantastisch doelpunt (69'), voordat Bassette er vanop de stip 0-6 van maakte (84'). Noah Adedeji-Sternberg scoorde in de slotfase de 0-7 (90+2'), wat later ook de eindstand werd.
☄️ 𝐋𝐄 𝐁𝐔𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐎𝐈𝐑𝐄́𝐄 😍— Pickx Sports (@PickxSports) October 10, 2025
Quel match de Diego Moreira ✨#PickxSports #BelgianRedDevils #RedDevilsU21 #U21EURO #DiegoMoreira #RCStrasbourg pic.twitter.com/Hy6vGxpZ4G
De U21 van Wales zal niet goed slapen, dat is zeker. De Jonge Duivels zetten op hun beurt dan weer een stevig statement neer, maar veel tijd om te vieren is er niet. Dinsdag komt Denemarken op bezoek in Westerlo.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief