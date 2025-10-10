Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

De Jonge Duivels hebben indruk gemaakt in hun EK-kwalificatiecampagne. Na het gelijkspel tegen Wit-Rusland veegden ze Wales met 0-7 van de mat, met Stassin en Moreira als uitblinkers.

De Rode Duivels nemen het vrijdag op tegen Noord-Macedonië, met grote inzet. Onze nationale ploeg kan zich geen misstap meer veroorloven in de strijd om een ticket voor het WK.

Verder kwamen ook de Jonge Duivels in actie op vrijdag, tegen Wales. Na het 1-1 gelijkspel tegen Wit-Rusland stond er toch al wat druk op de groep, het gaat dan ook om EK-kwalificatiewedstrijden.

Maar er volgde geen tweede misstap voor de U21. Na vier minuten spelen was het voor de eerste keer prijs met een doelpunt van Mokio. Kort voor de pauze maakte Lucas Stassin er 0-2 van.

De Duivels waren al goed bezig, maar na de rust kwam de motor pas écht op gang. Romeo Vermant werkte de 0-3 binnen (49'), terwijl Lucas Stassin zijn tweede van de avond kon maken (65').

Diego Moreira zette de forfaitcijfers op het bord met een fantastisch doelpunt (69'), voordat Bassette er vanop de stip 0-6 van maakte (84'). Noah Adedeji-Sternberg scoorde in de slotfase de 0-7 (90+2'), wat later ook de eindstand werd.

De U21 van Wales zal niet goed slapen, dat is zeker. De Jonge Duivels zetten op hun beurt dan weer een stevig statement neer, maar veel tijd om te vieren is er niet. Dinsdag komt Denemarken op bezoek in Westerlo.