📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

De Rode Duivels hebben hun werk gedaan door met 2-4 te winnen in Wales. De spelers konden bij hun terugkeer in het vliegtuig ontspannen.

De Rode Duivels wisten dat ze iets goed te maken hadden in Cardiff: de Welshmen hadden geen waardering voor de houding van hun team in het Koning Boudewijnstadion en waren uit op revanche op eigen bodem. Dat was al vanaf de eerste minuten van de wedstrijd duidelijk met een openingskwartier waarin beide teams er vol voor gingen.

Maar de mannen van Rudi Garcia konden rekenen op een uit de lucht gevallen strafschop en op de ruimtes die hun gastheren achterlieten om het verschil te maken. De kwalificatie voor het WK is na de 2-4 overwinning zo goed als zeker.

Pizza-feestje met Courtois, Raskin, Witsel, Meunier en Theate

Binnen de groep zul je niemand publiekelijk over de Verenigde Staten horen praten voordat de deelname aan het grote zomerfeest mathematisch zeker is. Toch hebben de spelers deze grote stap vooruit terecht gevierd.

Thibaut Courtois plaatste op sociale media een foto met Arthur Theate, Nicolas Raskin, Thomas Meunier en Axel Witsel in zijn privéjet. Ze deelden samen een drankje met een aantal welverdiende pizzapunten.





De vijf vlogen richting Luik, aangezien ze daar allemaal in de buurt wonen. Op die manier zien ze hun familie sneller, voor ze weer richting het buitenland moeten vertrekken, naar hun eigen clubs.