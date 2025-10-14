Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

De Rode Duivels boekten een belangrijke 2-4 zege tegen Wales en zetten zo een grote stap richting het WK. Jérémy Doku stal de show opnieuw, dit keer vanaf de rechterflank, waar hij ongrijpbaar bleek.

De Rode Duivels deden maandagavond wat ze moesten doen tegen Wales, en wonnen met 2-4. Op deze manier ligt het WK-ticket binnen handbereik. De speler die het meest indruk maakte zal wel Jérémy Doku zijn.

De flankaanvaller was opnieuw ongrijpbaar, net als tegen Noord-Macedonië. Alleen werd er nu wel gescoord, en stond Doku op de andere kant van het veld, op de rechterflank. Afgelopen week was dat nog op links.

Nu nog meer statistieken voor Doku

"Doku bewaart beter het overzicht als hij op rechts speelt", merkte Simon Mignolet op bij VTM. "Hij heeft meer oog voor zijn ploegmaats, en dat is alleen maar goed voor België. Hij kan die bal klaarleggen voor een infiltrerende speler."

Marc Degryse ziet vooral een groot werkpunt. "Hij krijgt drie, vier goede kansen, die moeten toch binnen het kader. Als hij het percentage doelkansen dat hij creëert ook nog kan omzetten in goals, dan concurreert hij met iedereen."





"Als de spieren het toelaten moet hij daar elke dag op werken bij Manchester City en die progressie blijven maken", besluit Degryse. "Als hij statistieken aan zijn acties kan koppelen, dan is hij niet te stoppen", zegt Mignolet nog.