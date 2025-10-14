Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, overleed eind september op 58-jarige leeftijd. Zijn begrafenis zou vrijdag plaatsvinden in de Basiliek van Koekelberg, maar dat gaat niet door. Romelu Lukaku legde het uit in een bericht op Instagram.

Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, overleed op 28 september op 58-jarige leeftijd. Normaal gezien werd hij op vrijdag begraven in de Basiliek van Koekelberg.

Maar uiteindelijk zal de begrafenis daar niet doorgaan, dat lieten de broers Lukaku weten op Instagram. "Zoals jullie misschien weten, hadden we gepland om de begrafenis deze vrijdag te organiseren. Maar door bepaalde beslissingen die in Kinshasa zijn genomen, zal die niet in België plaatsvinden", klinkt het.

Roger Lukaku wordt niet in België begraven

Lukaku schrijft het bericht in naam van zichzelf, zijn broer en hun zoontjes. "Onze vader is op 28 september overleden, en wij als broers hebben er alles aan gedaan om zijn lichaam naar België te repatriëren."

"Helaas hadden we het gevoel dat we werden afgeperst door bepaalde familieleden. Als onze vader vandaag nog bij ons was, zou hij dat nooit hebben aanvaard", klinkt het.





De broers Lukaku kunnen om deze reden dus niet naar de begrafenis gaan. "Het breekt ons hart dat we hem niet op een waardige manier naar zijn laatste rustplaats kunnen begeleiden. Maar sommige mensen wilden dat saboteren. We begrijpen nu waarom onze vader ons weghield van verschillende familieleden."