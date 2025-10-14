Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, overleed eind september op 58-jarige leeftijd. Zijn begrafenis zou vrijdag plaatsvinden in de Basiliek van Koekelberg, maar dat gaat niet door. Romelu Lukaku legde het uit in een bericht op Instagram.

Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku, overleed op 28 september op 58-jarige leeftijd. Normaal gezien werd hij op vrijdag begraven in de Basiliek van Koekelberg. 

Maar uiteindelijk zal de begrafenis daar niet doorgaan, dat lieten de broers Lukaku weten op Instagram. "Zoals jullie misschien weten, hadden we gepland om de begrafenis deze vrijdag te organiseren. Maar door bepaalde beslissingen die in Kinshasa zijn genomen, zal die niet in België plaatsvinden", klinkt het.

Roger Lukaku wordt niet in België begraven

Lukaku schrijft het bericht in naam van zichzelf, zijn broer en hun zoontjes. "Onze vader is op 28 september overleden, en wij als broers hebben er alles aan gedaan om zijn lichaam naar België te repatriëren."

"Helaas hadden we het gevoel dat we werden afgeperst door bepaalde familieleden. Als onze vader vandaag nog bij ons was, zou hij dat nooit hebben aanvaard", klinkt het.

De broers Lukaku kunnen om deze reden dus niet naar de begrafenis gaan. "Het breekt ons hart dat we hem niet op een waardige manier naar zijn laatste rustplaats kunnen begeleiden. Maar sommige mensen wilden dat saboteren. We begrijpen nu waarom onze vader ons weghield van verschillende familieleden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Wales
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

17:41
3
Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

17:00
3
Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Interview

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

16:30
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
1
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
3
De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
10
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
4
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
3
'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

19:40
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
43
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
6
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
7
Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

19:20
1
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2
De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

19:00
Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

18:00
Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

18:40
1
WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

09:30
Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

18:20
Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

07:40
6
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
2
Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

07:20
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
2
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45
Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

15:15
Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

15:00
'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

23:15
Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14:10
🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

12:10
Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Analyse

Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is

12:00
6
Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

11:40

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 20:45 Armenië Armenië
Andorra Andorra 20:45 Servië Servië
Letland Letland 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 20:45 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 20:45 Georgië Georgië
Italië Italië 20:45 Israël Israël

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie w-b forever w-b forever over Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels w-b forever w-b forever over Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League Andreas2962 Andreas2962 over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" w-b forever w-b forever over "De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was" Swakke25 Swakke25 over Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven malinas malinas over Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had" Joris impe Joris impe over 📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved