Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

De Rode Duivels zetten maandag een grote stap richting het WK door met 2-4 te winnen in Wales. Als analist bij de RTBF gaf Felice Mazzu na afloop zijn oordeel over de prestatie van het elftal.

Felice Mazzu, voelde vooral opluchting voor Rudi Garcia na afloop. "Hij kreeg na de match van vrijdag zware kritiek op zijn keuzes, maar vandaag wint hij de wedstrijd net dankzij die keuzes", begint de voormalige trainer van STVV bij Complètement Foot.

"Hij had gelijk om Trossard te laten starten, om Charles De Ketelaere te laten beginnen – ook al was die misschien nog niet helemaal klaar – want hij was nuttig. En ook om Onana te laten spelen om De Bruyne meer vrijheid te geven. Zijn spelplan, met de wil om wat lager te spelen en meer op de counter te werken, was misschien minder mooi om te zien, maar deze zege is zijn verdienste", gaat Mazzu verder.

Trossard was zeker op niveau

Een van Garcia’s opvallendste keuzes was om Leandro Trossard op de flank te laten starten. "Als je kijkt naar het profiel van de vleugelspelers, op de geblesseerde Saelemaekers na, is zijn aanwezigheid volledig terecht, al was het maar door zijn verdedigende werk. Hij is dat gewoon, want bij Arsenal speel je niet als je niet meeverdedigt. Vanavond positioneerde hij zich bij elke tegenaanval slim in het hart van het Belgische blok."

"Hij was zowel verdedigend als aanvallend aanwezig en had een belangrijk aandeel in twee van de vier doelpunten. Hij speelt in een van de beste competities ter wereld, dat mag je niet vergeten. Hij start momenteel regelmatig bij Arsenal, en dat is gewoon een erg goede speler. Het komt er alleen op aan hem in zijn beste positie te laten spelen", analyseert Mazzu.





Maar de echte motor was opnieuw Jérémy Doku. "Hij was de man van de match. Hij is de vonk, de speler die voor verticaliteit zorgt en assists geeft. Voor mij is hij echt de speler die België nodig had."