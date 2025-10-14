Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

De Rode Duivels zijn quasi zeker van het WK. Een overwinning tegen Kazachstan of Liechtenstein dat mag nu echt geen probleem vormen. Gejubel op alle banken? Zeker niet! De Rode Duivels moesten in deze groep met hun duidelijk verschil in kwaliteit altijd groepswinnaar worden.

Eigenlijk had iedereen verwacht dat het al heel snel duidelijk ging zijn, maar dat eerste gelijkspel tegen Noord-Macedonië was niet ingecalculeerd. Nu goed, het was op verplaatsing tegen een sterk verdedigend team en het was pas de derde match onder de nieuwe bondscoach. Het passeerde wel vlotjes.

De voortekenen de afgelopen week waren allesbehalve goed

Dat tweede gelijkspel vorige week bracht al heel wat meer kritiek teweeg. Over zijn tactische keuzes, over zijn wissels en ook over de manier waarop hij communiceerde. We kennen enkele journalisten die al eens met de ogen rolden of zelfs openlijk ontevreden waren.

Net als veel supporters op sociale media. Dat zijn allemaal geen goeie voortekenen. Rudi Garcia heeft een half jaar de tijd om dat allemaal te keren en de sfeer rond de nationale ploeg helemaal positief te maken. Zoals Roberto Martinez naar het WK in Rusland kon vertrekken. Niet zoals Roberto Martinez naar het WK in Qatar moest vertrekken.

We hebben daar gezien wat een negatieve attitude richting de Rode Duivels kan teweeg brengen. Niets was goed, elke keuze werd onder het vergrootglas gelegd en dat had zijn weerslag op de Duivels. Er moesten tijdens het WK zelfs groepsgesprekken georganiseerd worden over wie wat had gezegd over de andere.





Tedesco deed het eerder, Garcia mag zich daaraan niet laten vangen

Dat is niet hoe je zo'n toernooi wil doorbrengen. Het is allemaal goed uitgedraaid voor Rudi Garcia, want u mag er zeker van zijn: als er in Wales met punten was gemorst, was er een storm ontstaan. En daar geraak je niet meer uit. Vraag het maar aan Domenico Tedesco. Die begon ook met goeie moed, maar kreeg de publieke opinie al snel tegen zich. Zijn relatie met zowel fans als pers verzuurde. Daar moet Garcia lessen uit trekken.

Dat het WK nu zo goed als binnen is, is geen garantie dat Garcia straks het Belgische vaderland achter zich gaat krijgen. Tegen Kazachstan en Liechtenstein krijgt hij wel een ideale kans om het tij te keren. Laat hem dan niet met twee verdedigende middenvelders beginnen en tegen dan een echte spits aan de selectie hebben toegevoegd. We stellen maar iets voor...