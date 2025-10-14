Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

De Rode Duivels moesten even bibberen na de match tegen Noord-Macedonië, maar konden vervolgens weer indruk maken tegen Wales. Een prestatie die Rudi Garcia geruststelt.

Laten we eerlijk zijn: na twaalf minuten spelen zag het er niet goed uit voor België. Wales kwam op voorsprong vanuit een corner. En dat was verdiend, want onze tegenstander zette druk terwijl de Duivels moeite hadden om de middenlijn over te steken.

"We wisten dat Wales druk ging zetten. We zijn niet goed aan de wedstrijd begonnen en konden ons spel niet opzetten. Maar we slaagden er toch in snel gelijk te maken en vervolgens de leiding te nemen. Daarna merkten we dat er veel ruimtes waren om te benutten achter hun verdediging. En dat deden we goed, vooral met Jérémy Doku", legt Rudi Garcia uit tijdens de persconferentie.

"Eigenlijk zijn we een team dat gevaarlijk kan zijn in de ruimtes, maar ook doelpunten kan maken vanuit een vaste aanval. Zelfs toen Wales terugkwam op 2-3, raakten we niet in paniek. Nu moeten we nederig blijven voor het vervolg. We staan nu eerst in de poule, en we moeten volgende maand het werk afmaken", vervolgt hij.

Raskin alomtegenwoordig

Net als velen was onze bondscoach onder de indruk van de prestatie van Nicolas Raskin. "Hij is een waardevolle speler, ik heb hem vanaf het begin gekozen. We volgden hem nauw op bij Rangers. Hij is een van de weinige spelers die de bal kan heroveren in een-op-eensituaties.





"Nicolas is belangrijk voor de balans van het team. We hebben hem nog niet veel in de nationale ploeg gezien, maar ik kan jullie vertellen dat hij ook assists kan geven en doelpunten kan maken. Vanavond werd hij goed geholpen door Amadou Onana".

"Ik wilde iemand naast Raskin, ook al wist ik dat Onana niet de hele wedstrijd kon spelen. Maar we moesten ons middenveld versterken. Vanaken is trouwens meer een offensieve middenvelder. En ik kan niet alleen maar met aanvallers spelen, ook al zou ik dat graag willen", besluit Garcia.