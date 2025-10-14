De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

Iedereen heeft weer de mond vol van Jérémy Doku en dat is normaal. De winger is één van de meest opwindende spelers ter wereld. Maar in de schaduw heb je ook jongens nodig die het zware werk doen. En laat Nicolas Raskin daar zijn sporen aan het verdienen zijn.

Mogen we Raskin één van de meest onderschatte spelers van de huidige kern Rode Duivels noemen? Ja, want iedereen dacht dat als verdedigende middenvelder Amadou Onana als onbetwistbaar zou gaan gelden. Tegen Wales stonden ze beiden op het veld.

Raskin heeft betere voeten dan Onana

Onana moest geduld hebben aangezien hij net terugkeert uit blessure, maar is de reus van Aston Villa nog wel zeker van zijn plaats? Rudi Garcia heeft sinds zijn aanstelling voluit de kaart van Raskin getrokken en die heeft nog niet ontgoocheld.

Zijn grote troef? Naast zijn onverzettelijkheid heeft hij ook heel goeie voetjes. Waar het bij Onana nogal veel de risicoloze oplossing wordt, zoekt hij altijd de optie vooruit of al zeker naar waar de ruimte ligt. Onana is met zijn 1m95 dan weer beter in de lucht en sterker in de duels, maar helpt niet altijd in de opbouw.

Het klikt met Vanaken en De Bruyne

Raskin heeft zich in zeven matchen onder Garcia vijf keer verzekerd van een basisplaats. In die vijf matchen werd ook duidelijk dat het klikt tussen hem, Vanaken en De Bruyne. Als er snel moet omgeschakeld worden is de 24-jarige een heel goeie keuze.





Ook binnen de technische staf van de Rode Duivels zien ze dat. En zo hebben alle andere jongens die in aanmerking komen voor die plaats ineens een probleem. Orel Mangala, Jorthy Mokio, ook Charles Vanhoutte. Raskin is - indien fit - zo goed als zeker van het WK.

Als Youri Tielemans weer fit is, valt er ook een plaatsje weg in de selectie voor een middenvelder. Raskin zal daar omwille van zijn voeten en zijn karakter altijd bij zijn. Klein van gestalte, maar een baasje in de duels. Van onderschatting zal straks waarschijnlijk geen sprake meer zijn.