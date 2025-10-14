📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

Tijdens de wedstrijd tussen Wales en België kwam er een verrassende bezoeker het Welshe veld op. Een rat verstoorde de wedstrijd.

Dit is het soort beeld dat je niet vaak ziet in het professionele voetbal. In de 66e minuut van de wedstrijd werd het spel onderbroken vanwege een... rat.

De onderbreking duurde niet lang, maar het blijft behoorlijk vreemd. Thibaut Courtois probeerde het trouwens te vangen met zijn handschoenen, maar zonder succes.

Een rat verstoort de wedstrijd

Het dier bewoog zich uiteindelijk naar de zijlijn, waardoor de wedstrijd hervat kon worden. Op dat moment stond het 1-2 in het voordeel van België.

Joe Rodon had de score geopend voor Wales in de 8e minuut van de wedstrijd voordat de Rode Duivels gelijkmaakten via een penalty van Kevin De Bruyne in de 18e minuut, en vervolgens de leiding namen in de 24e minuut dankzij Thomas Meunier.





Hoe dan ook, dit grappige beeld wist het publiek ter plaatse te laten lachen. Veel supporters vermaakten zich door de bewegingen van het knaagdier te volgen.