Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

De Rode Duivels wonnen met 2-4 van Wales en zijn zo goed als zeker van het WK, maar het duel verliep niet zonder controverse. Vooral de eerste strafschop voor België zorgde voor woede bij de Welshmen.

De Rode Duivels wonnen dinsdag met 2-4 van Wales, een zeer deugddoende overwinning waardoor ze ook al zo goed als zeker zijn van het WK. Toch zijn er nog werkpunten, het viel vooral op dat België slecht begon aan de partij.

De Duivels kwamen achter, maar Kevin De Bruyne maakte al snel gelijk vanop de stip. Een strafschop waar ze bij Wales maar moeilijk mee konden leven.

Woede bij Wales over de eerste strafschop

"Over de tweede strafschop kan ik niet klagen en daar heb ik geen problemen mee, maar die eerste... Wat moeten mijn spelers dan nog doen met hun handen?", zei coach Craig Bellamy bij BBC.

Ook Thibaut Courtois vond het een stomme penalty, omdat er niets gevaarlijks uit zou kunnen volgen. "Volgens mij willen de scheidsrechters het allemaal duidelijker maken", gaat Bellamy verder.





"Maar ik weet echt niet wat we moeten doen in deze situaties. We hebben intussen al vier strafschoppen tegen gekregen door hands... Het spelletje is veranderd", besluit de bondscoach van Wales.