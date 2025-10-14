Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Rudi Garcia beleefde de wedstrijd van maandagavond behoorlijk intens langs de zijlijn. Iets te intens zelfs: hij zal geschorst zijn in Kazachstan.

Waar Kevin De Bruyne zijn penalty, die hij na een kwartier omzette om gelijk te maken, zeer beheerst vierde, verborg Rudi Garcia zijn opluchting op de bank niet, zich bewust van het feit dat zijn team slecht begonnen was. Onze bondscoach was behoorlijk emotioneel tot het laatste fluitsignaal.

Bij de aansluitingstreffer van de Welshmen aan het einde van de reguliere speeltijd kreeg hij zelfs zijn tweede gele kaart omdat hij zich boos had gemaakt bij de vierde scheidsrechter. Dit betekent een schorsing voor de volgende kwalificatiewedstrijd, de uitwedstrijd naar Kazachstan.

Rudi Garcia lacht het weg

"Ik denk dat er een fout was voor het tweede doelpunt van de Welshmen. Nou ja, het maakt niet uit zolang we winnen. Zo hoef ik tenminste niet naar Kazachstan te reizen", lacht hij. Garcia zal uiteraard wel meereizen om zijn team voor te bereiden, maar hij kan gewoon niet op de bank zitten.

In Astana zullen zijn assistenten het overnemen. Een kans om het werk van deze drie mannen in de schijnwerpers te zetten, zijn landgenoten Christophe Prudhon, Claude Fichaux en Stéphane Jobart, die hem al jaren trouw zijn.





Thomas Meunier zal ook geschorst zijn. Is dat niet van belang gezien de bijna zekere kwalificatie? "Ik ga hier nu niets over zeggen. We moeten nog steeds deze wedstrijden winnen (een overwinning tegen Kazachstan of Liechtenstein is voldoende n.v.d.r.). Dat is pas volgende maand".