'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels hebben in Cardiff een belangrijke stap gezet richting het WK 2026. De 2-4-zege tegen Wales bracht België niet alleen aan de leiding in de groep, maar zorgde ook voor opluchting bij kapitein Kevin De Bruyne.

De aanvoerder zag dat het niet altijd even vlot liep, maar was vooral tevreden over de reactie van zijn ploeg na een moeilijk begin. “We wisten dat ze scherp gingen beginnen", klonk het na afloop bij VTM. “Die eerste goal was jammer, want eigenlijk stond hij gewoon buitenspel."

"Maar onze reactie daarna was goed. De penalty helpt natuurlijk om snel weer in de match te komen en de tweede goal was mooi uitgespeeld. We hebben daarna nog kansen gehad om meer te scoren, dus dat zat wel goed.”

Het begin van de wedstrijd verliep dus niet zoals gehoopt, maar De Bruyne vond dat zijn ploeg volwassen reageerde. “Het was niet het beste begin, dat klopt. Maar de reactie was goed en we hebben het snel rechtgezet. Die penalties? Ja, oké… je weet dat de druk er is. Ik ben vooral blij dat die tweede goed in de hoek zat, want de keeper zat er dicht bij.”

Eén keer winnen volstaat nu

Na de rust beheersten de Belgen de partij beter, zonder echt te domineren. De Bruyne zag vooral de efficiëntie terugkeren die tegen Noord-Macedonië nog ontbrak. “We hebben het wel twee keer goed gedaan. Niet spectaculair, maar wel volwassen gespeeld. Soms moet je gewoon doen wat nodig is, en dat hebben we gedaan.”

Ondertussen kwam er ook goed nieuws uit de andere groep: Noord-Macedonië liet punten liggen tegen Kazachstan. Dat betekent dat België aan één overwinning in het resterende tweeluik tegen Kazachstan en Liechtenstein genoeg heeft om zich te plaatsen voor het WK.

“Voor de match hadden we gezegd dat dit de beste optie zou zijn", besloot De Bruyne met een glimlach. “Maar daar mochten we niet op hopen. Nu ligt het in onze eigen handen, en dat is het belangrijkste.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Wales
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

23:00
2
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

22:30
OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

22:15
1
Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen

22:00
Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

21:20
David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

21:40
1
Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

Mogi Bayat in opspraak in Engeland: 'Ontslagen omdat coach de juiste spelers niet koos'

21:00
Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales Analyse

Voor het WK en... voor zijn eigen krediet! Rudi Garcia en zijn Rode Duivels moéten vanavond in Wales

20:00
Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

15:30
🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

15:00
1
Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

17:40
1
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
1
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Yari Verschaeren praat over statuut als bankzitter, zijn ingesteldheid en... contractsituatie

Yari Verschaeren praat over statuut als bankzitter, zijn ingesteldheid en... contractsituatie

20:40
Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben"

Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben"

20:30
1
Ronaldo ontkent woorden van Capello niet: "Ik feeste tot zeven uur, nam het vliegtuig en... ging trainen"

Ronaldo ontkent woorden van Capello niet: "Ik feeste tot zeven uur, nam het vliegtuig en... ging trainen"

20:20
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

19:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

Ging het héél snel? Think again! 'Monaco en Pocognoli hadden al een hele poos contact'

19:40
Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

Real Madrid gaat voetbalwereld verbijsteren: 'Exit ene wereldster zorgt voor komst van nog grotere vedette'

19:20
'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

19:00
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
17
Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

18:40
Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

18:20
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

18:00
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
3
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

17:20
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
13
Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

17:00
2
Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

16:30
3
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 18:00 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 20:45 Armenië Armenië
Andorra Andorra 20:45 Servië Servië
Letland Letland 20:45 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 20:45 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 20:45 Georgië Georgië
Italië Italië 20:45 Israël Israël

Nieuwste reacties

SevenEleven SevenEleven over Wales - België: 2-4 TheWiseGuy TheWiseGuy over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Bonanza Bonanza over OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG Joe Joe over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club filip.dhose filip.dhose over "De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was" Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Noord-Macedonië: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG Dirk ie Dirk ie over Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben" Andreas2962 Andreas2962 over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten desktop desktop over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved