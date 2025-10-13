'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

De Rode Duivels hebben in Cardiff een belangrijke stap gezet richting het WK 2026. De 2-4-zege tegen Wales bracht België niet alleen aan de leiding in de groep, maar zorgde ook voor opluchting bij kapitein Kevin De Bruyne.

De aanvoerder zag dat het niet altijd even vlot liep, maar was vooral tevreden over de reactie van zijn ploeg na een moeilijk begin. “We wisten dat ze scherp gingen beginnen", klonk het na afloop bij VTM. “Die eerste goal was jammer, want eigenlijk stond hij gewoon buitenspel."

"Maar onze reactie daarna was goed. De penalty helpt natuurlijk om snel weer in de match te komen en de tweede goal was mooi uitgespeeld. We hebben daarna nog kansen gehad om meer te scoren, dus dat zat wel goed.”

Het begin van de wedstrijd verliep dus niet zoals gehoopt, maar De Bruyne vond dat zijn ploeg volwassen reageerde. “Het was niet het beste begin, dat klopt. Maar de reactie was goed en we hebben het snel rechtgezet. Die penalties? Ja, oké… je weet dat de druk er is. Ik ben vooral blij dat die tweede goed in de hoek zat, want de keeper zat er dicht bij.”

Eén keer winnen volstaat nu

Na de rust beheersten de Belgen de partij beter, zonder echt te domineren. De Bruyne zag vooral de efficiëntie terugkeren die tegen Noord-Macedonië nog ontbrak. “We hebben het wel twee keer goed gedaan. Niet spectaculair, maar wel volwassen gespeeld. Soms moet je gewoon doen wat nodig is, en dat hebben we gedaan.”





Ondertussen kwam er ook goed nieuws uit de andere groep: Noord-Macedonië liet punten liggen tegen Kazachstan. Dat betekent dat België aan één overwinning in het resterende tweeluik tegen Kazachstan en Liechtenstein genoeg heeft om zich te plaatsen voor het WK.

“Voor de match hadden we gezegd dat dit de beste optie zou zijn", besloot De Bruyne met een glimlach. “Maar daar mochten we niet op hopen. Nu ligt het in onze eigen handen, en dat is het belangrijkste.”