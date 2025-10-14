Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in
Momenteel ligt Michy Batshuayi onder contract bij Frankfurt, maar hij zou de Duitse club wel eens kunnen verlaten tijdens de volgende transferperiode.
De Belgische spits trok in de winter van 2025 naar Eintracht Frankfurt, nadat hij was overgekomen van Galatasaray. Daarmee kwam officieel een einde aan vier jaar in Turkije, waar hij uitkwam voor Besiktas, Fenerbahçe en uiteindelijk Galatasaray.
Maar helaas krijgt hij dit seizoen amper speeltijd. Sinds de competitiestart verzamelde hij slechts 63 minuten in vijf wedstrijden, alle competities samen.
Vertrekt Michy Batshuayi binnenkort?
Volgens Sky Sport is een vertrek in de komende wintermercato zeer waarschijnlijk. Journalist Florian Plettenberg meldt wel dat de Duitse club erg tevreden is over zijn mentaliteit en ingesteldheid.
Zijn gebrek aan speeltijd weegt echter door. Mocht Batshuayi zelf aangeven dat hij wil vertrekken, dan zal Frankfurt daar geen bezwaar tegen maken.
De Rode Duivel ligt nog onder contract bij de club tot juni 2027. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog slechts 4 miljoen euro. Het is nu afwachten of er tijdens de volgende transferperiode ploegen opduiken die hem een nieuw project willen aanbieden.
