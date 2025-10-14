Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

België won zijn beslissende wedstrijd op het veld van het Cardiff City Stadium. Dit zijn onze punten voor de Rode Duivels.

Thibaut Courtois (6,5)

Kansloos bij het openingsdoelpunt, maar bracht knap redding in de slotfase.

Thomas Meunier (7)

Redde de Duivels met zijn doelpunt dat de voorsprong opleverde. Soms wat te ruim in de dekking, maar verder een degelijke match, en vooral een schitterend doelpunt.





Zeno Debast (5,5)

Twijfelde tussen zone- en mandekking bij het kopbaldoelpunt van Rodon en stond niet altijd goed bij de Welshe omschakelingen.

Arthur Theate (6,5)

Gevaarlijk bij stilstaande fases. Geen franjes, maar degelijk en goed gepositioneerd in defensie. Pakte wel onnodig geel.

Maxim De Cuyper (5,5)

Te veel gevaar kwam van zijn kant, terwijl hij offensief weinig bijdroeg. Niet zijn beste wedstrijd, en logisch dat hij als eerste werd gewisseld.

Amadou Onana (6)

Ook hij twijfelde bij het kopdoelpunt van Rodon, maar sloot daarna goed het centrum af. Toonde opnieuw maturiteit.

Nicolas Raskin (7,5)

Groeide steeds meer in de wedstrijd. Constant druk op de tegenstander en vooruitdenkend spel. Het wordt moeilijk om hem terug op de bank te zetten, zelfs wanneer Tielemans terugkeert.

Kevin De Bruyne (6,5)

Verdiende en verzilverde de strafschop heel rustig. Miste wel de kans op 1-3. Niet zo dominant als gewoonlijk.

Leandro Trossard (7,5)

Een van zijn beste matchen bij de nationale ploeg. Zorgde voortdurend voor dreiging en gaf een briljante crosspass op Meunier voor de 1-2. Veel beter op de flank dan centraal. Foutje bij de 2-3, maar herpakte zich snel met de 2-4.

Jérémy Doku (8,5)

De meest dreigende Rode Duivel. Gaf een assist bij de 1-1 en had er meer kunnen hebben met efficiëntere ploegmaats. Dreef de Welshe verdediging tot waanzin. Een echte leidersprestatie.

Charles De Ketelaere (6)

In zijn rol als valse negen werkte hij hard, maar creëerde geen echte kansen. Een middelmatige wedstrijd.

Timothy Castagne (6)

Vervanger van de teleurstellende De Cuyper. Deed wat hij moest doen, zonder op te vallen.

Niet beoordeeld: Hans Vanaken, Brandon Mechele, Axel Witsel, Malick Fofana.