Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

De Rode Duivels sloten de interlandperiode af met een zege tegen Wales en een gelijkspel tegen Noord-Macedonië. Toch is niet iedereen overtuigd van de keuzes van Rudi Garcia, vooral Amadou Onana ligt onder vuur.

"De opmerkingen die we maakten na Noord-Macedonië waren terecht", komt Peter Vandenbempt bij Sporza daarop terug. "En het enige wat ik vandaag niet gedaan had, was Onana zetten in de plaats van Vanaken."

Amadou Onana liet geen goede indruk na

De commentator is enorm scherp voor de middenvelder. "Onana was de zwakste op het veld, ook door zijn attitude. Hij draafde als een grote seigneur over veld, maar aan de bal was het heel matig."

Onana kreeg in het verleden nog al wel eens kritiek op hoe hij zich presenteert op het veld. Vandenbempt zou momenteel voor andere jongens kiezen.





"Op deze manier heeft hij zijn plek niet bij nationale ploeg. En ik vond het sowieso geen al te moedige keuze van de bondscoach", aldus Vandenbempt.