Antwerp en OH Leuven delen de punten na aangename wedstrijd

Antwerp en OH Leuven hebben deze middag 2-2 gelijkgespeeld. Antwerp kwam voor de rust wel 2-0 voor via een owngoal van Maertens en Frey, maar de Leuvenaars kwamen in de tweede helft langszij dankzij Ozkacar en Shengelia.

De openingsfase was zeer aangenaam om te volgen. Zo ging de wedstrijd goed op en neer met kansen langs beide kanten. OHL kreeg wel meteen een reuzenkans, maar zijn poging ging van dichtbij over het doel van Butez. Aan de overkant trapte Miyoshi recht in de handen van Butez.

Daarna namen de bezoekers even het commando over. Mercier, Al-Tamari en Rezaei kregen uitstekende kansen om OH Leuven op voorsprong te zetten, maar telkens ging het schot naast of lag Butez in de weg.

Antwerp probeerde te reageren via Frey en Nainggolan, maar ook hun kansen waren niet zuiver genoeg om Romo te verontrusten. Ook Fischer kreeg zijn schot niet tussen de palen van de tegenstander.

Zo’n vijf minuten voor het rustsignaal was het dan toch raak voor de thuisploeg. Miyoshi, die aan een uitstekende eerste helft bezig was, stak de bal mooi diep tot bij Yusuf, maar Maertens zat er nog net tussen. De kopbal van de OHL-middenvelder ging echter voorbij Romo in zijn eigen doel: 1-0.

Net voor de rust werd het zelfs nog 2-0. Een voorzet van Yusuf kwam tegen de hand van De Norre in zijn eigen zestien en dus mocht Frey aanleggen vanaf de stip. Hij zette Romo op het verkeerde been en zo kon Antwerp met een 2-0 voorsprong de rust in.

Tweede helft

OHL begon uitstekend aan de tweede helft en vooral Al-Tamari had er opnieuw zin in. De vleugelspeler kon zich twee keer goed doorzetten, maar zijn afwerking kwam er niet helemaal uit.

Uiteindelijk viel de aansluitingstreffer enkele minuten later. Mercier schilderde een vrije trap heerlijk op het hoofd van Ozkacar en de centrale verdediger had de bal maar naast Butez in doel te koppen: 2-1.

De wedstrijd ging daarna opnieuw op neer, maar in het slot kwam OH Leuven toch nog langszij. Xavier Mercier had opnieuw een uitstekende pass in huis na een scherpe counter en Shengelia had de bal maar binnen te duwen: 2-2.

Beide ploegen kregen nog kansen op een overwinning en Dewaest moest nog vroeger naar de kleedkamer met een rode kaart, maar 2-2 werd meteen ook de eindstand. Daar schieten ze allebei niet veel mee op, want Antwerp staat nu op de veertiende plaats met 5 op 15, terwijl OH Leuven op de voorlaatste plaats blijft staan met 4 op 15.