Normaal stond hij twee maanden aan de kant, maar Michael Frey stond zondag al na twee weken opnieuw in de basis: "Het is een beest"

Verrassing gisteren in de basis bij Antwerp. Michael Frey was na twee weken namelijk opnieuw fit. Een wonder, want normaal had de aanvaller van Antwerp enkele maanden aan de kant gestaan.

Ook Brian Priske was verrast door de snelle terugkeer van Michael Frey. "De terugkeer van Frey is heel onverwacht. Het komt door het harde werk van hem zelf. Hij was elke dag hier bezig en thuis", legde de trainer van Antwerp uit op de persconferentie.

Priske had dan ook lovende woorden voor Frey. "Het is een ongelooflijke mens. Hij werkt zo hard. Met zijn blessure was het niet makkelijk, maar hij is echt een beest. Ik kan er niet veel over zeggen, want ook de medische staf was verbaasd dat hij zo snel terug is."