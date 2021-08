Marc Brys trots op zijn ploeg na gelijkspel tegen Antwerp: "Ik heb eenheid en een collectieve drive gezien"

Bij de rust zag het er niet goed uit voor OH Leuven deze middag tegen Antwerp. De ploeg stond 2-0 achter, maar de spelers van Marc Brys hebben weerbaarheid getoond en kwamen nog terug tot een 2-2 gelijkspel.

Marc Brys zag zijn ploeg een sterke wedstrijd spelen op het veld van Antwerp. "Na 30 seconden had het al 0-1 moeten zijn, maar het is jammer dat de goal niet valt. Met veel beleving hebben we de eerste helft verder gespeeld en we speelden op een hoog tempo met veel balveroveringen. We hebben een paar goede kansen bij elkaar gevoetbald, maar tussendoor krijgen we een owngoal en penalty tegen… Vanuit het niets sta je dan 2-0 achter. Ik zeg niet dat Antwerp geen kansen kreeg, maar wij waren wel de dominante ploeg", aldus Brys.

Uiteindelijk kon OHL toch nog een puntje uit de brand slepen. "In de tweede helft hebben we de draad opgepikt. Ik had gevraagd om de tweede helft los te koppelen van de eerste helft. We kwamen op een sterke manier terug en we hadden zelfs ook nog een derde keer kunnen scoren."

"Het is jammer dat we niet de drie punten pakken. Ik ben trots op de spelersgroep en de invallers, want ik heb eenheid gezien en een collectieve drive. Ik ben ondanks het gelijkspel en het punt zeer trots", legde Brys uit op de persconferentie na de wedstrijd.