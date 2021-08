Brian Priske is ontgoocheld: "Als je thuis 2-0 op voorsprong staat, moet je gewoon de drie punten pakken"

Antwerp is er opnieuw niet in geslaagd om een wedstrijd al winnend af te sluiten in de Jupiler Pro League. De club stond 2-0 voor tegen OHL, maar ze gaven hun voorsprong in de tweede helft nog uit handen.

Brian Priske was niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg. "Ik ben ontgoocheld over onze prestatie. 2-2 is niet verdiend, maar misschien wel het beste dat we vandaag kunnen behalen. Het was geen goede wedstrijd op technisch en kwalitatief vlak. Ook op vlak van energie en power was het niet goed genoeg. We wisten dat het niet makkelijk ging worden, maar als je thuis 2-0 voor staat moet je gewoon de drie punten pakken, ook al is het een slechte match", legde Priske uit op de persconferentie.

Volgens Priske kan deze uitslag een reactie zijn op de wedstrijd van donderdag, toen Antwerp 120 minuten en strafschoppen nodig had om Omonia Nicosia uit te schakelen. "Ik vreesde niet voor decompressie, maar het is normaal dat, als je 120 minuten speelt, dit een reactie is. Het mag echter geen excuus zijn, want we konden vijf spelers wisselen."

"Het mag normaal niets af doen van de energie binnen de ploeg. We weten dat er nog zes wedstrijden in Europa komen, dus we moeten ook in het weekend klaar zijn om te presteren", aldus de trainer van Antwerp.