Alexis De Sart stond meteen in de basis bij OH Leuven tegen zijn moederclub Antwerp: "We waren niet geïntimideerd door het stadion"

Alexis De Sart mocht gisteren zijn debuut maken voor OH Leuven. De centrale middenvelder stond meteen in de basis tegen zijn moederclub Antwerp en De Sart maakte een goede indruk.

Na de match was Alexis De Sart tevreden over het gelijkspel. "Het is een goed punt. Ik ben blij dat ik hier mijn debuut heb kunnen maken. We zijn doorheen de match gegroeid en waren niet geïntimideerd door het stadion", legde De Sart uit.

Alexis De Sart vertelde op de persconferentie dat hij graag in het systeem van Marc Brys speelt. "Ik heb al met hem gewerkt toen ik bij STVV zat. Het systeem voelt een beetje als thuiskomen. Ik vorm een goed blok met de andere middenvelder bij OHL."

Ook Marc Brys was tevreden over de eerste wedstrijd van De Sart. "Het is een zeer intelligente speler, wat soms onderschat wordt. Hij maakt veel meters, kan goed infiltreren en op het juiste moment zorgt hij voor balveroveringen. Het is veelbelovend dat hij meteen de hele wedstrijd kan spelen", aldus de trainer van OH Leuven.