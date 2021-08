'Overbodige Antwerp-middenvelder dicht bij overgang naar Zulte Waregem'

Antwerp roerde zich al op de transfermarkt. De komende dagen wil de Great Old nog enkele overbodige spelers van de hand doen. Voor een van hen is een oplossing in de maak.

Het Nieuwsblad weet immers dat Frank Boya op weg is naar de Elindus Arena. Zulte Waregem zou de Kameroener huren met aankoopoptie (1,3 miljoen + een percentage bij een eventuele doorverkoop). De 25-jarige Frank Boya werd vorig seizoen transfervrij weggeplukt bij Moeskroen, maar kon op de Bosuil nooit zijn stempel drukken. Dit seizoen mocht de Kameroener op de openingsspeeldag invallen, de laatste drie competitiematchen haalde de krachtpatser de wedstrijdselectie niet. Met de komst van Yusuf en Nainggolan kreeg Boya er de afgelopen weken twee te duchten concurrenten bij.