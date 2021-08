Sébastien Dewaest speelt sterke wedstrijd tegen Antwerp, maar moet in het slot naar de kant met een rode kaart: "Jammer dat hij zich in de emoties laat vangen"

Sébastien Dewaest maakt zondag een sterke indruk voor OH Leuven op het veld van Antwerp. De centrale verdediger was op geen foutje te betrappen, tot hij in het slot een rode kaart kreeg voor een reactie.

De kans is klein dat OHL volgend weekend op Sébastien Dewaest zal kunnen rekenen. De centrale verdediger heeft namelijk in het slot van de wedstrijd tegen Antwerp rood gepakt na een reactie. Iets waar Marc Brys niet tevreden over was.

De trainer van OH Leuven gaf meer uitleg op de persconferentie na de wedstrijd. "De rode kaart voor Dewaest is een domper. Hij maakt een lichte beweging, maar de beweging is er, dus het is terecht. Gezien zijn prestatie is het jammer dat hij zich in de emoties laat vangen, maar het is wat het is", aldus Brys.