Maken Genk en Antwerp er alweer een onvervalst spektakelstuk van op Super Sunday?

De trein van KRC Genk lijkt net op tijd terug op het goede spoor te zitten, want zondag komt het sterke Antwerp langs voor de tweede topper van deze Super Sunday. Nieuwe coach Bernd Storck en zijn team tankten tegen Charleroi alvast wat vertrouwen!

Moeilijk te kloppen.

Een elftal dat overloopt van de krijgers, dat is Royal Antwerp FC. Ritchie De Laet, Björn Engels, Birger Verstraete, Radja Nainggolan…

Ervaren rotten die wel weten hoe ze een topwedstrijd naar hun hand moeten zetten.

En dat blijkt ook alweer uit de statistieken dit seizoen: van Union tot Club Brugge en Anderlecht, Antwerp slaagde er telkens in om niet te verliezen of zelfs te winnen.

Enkel tegen Standard lieten ze zich vangen na een dubieuze rode kaart voor Seck.

Op de Bosuil namen ze eerder dit seizoen ook al eens de maat van KRC Genk. Toen werd het 4-2.

De Limburgers van hun kant konden al vijf wedstrijden niet meer winnen van een ‘G6’-ploeg.

Legendarische duels.

Duels tussen de Genkies en The Great Old zijn er de afgelopen jaren écht om duimen en vingers bij af te likken.

Herinner je nog maar hun laatste confrontatie: 4-2 werd het na een spectaculaire wedstrijd in een helse sfeer.

Of die 2-3 overwinning van Genk in de Champions play-offs van vorig seizoen, toen Genk in het slot een achterstand omdraaide in een belangrijke driepunter.

We leggen nog even een zéér straffe statistiek voor: in de afgelopen vijf wedstrijden tussen blauw-wit en rood-wit werd er telkens minstens vier keer gescoord en in vier gevallen zelfs minstens vijf keer.

Liefhebbers van spektakelmatchen zappen dus best naar KRC Genk-Antwerp op zondagavond.

Waar kan je op inzetten?

Antwerp wint of gelijkspel (notering van 1.95)

Er wordt minstens 4 keer gescoord (notering van 2.60)