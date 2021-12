Benson liet zich opmerken tegen ex-club Racing Genk, maar blijft met wrang gevoel achter: "Heb me verontschuldigd bij mijn ploegmaats"

Manuel Benson was een van de meest opvallende figuren tijdens Racing Genk-Antwerp. Vooral in de openingsfase was de kwieke aanvaller een gesel voor de Genk-defensie. Scoren deed Benson echter niet en dat nam hij zichzelf kwalijk na afloop.

In de openingsfase miste Manuel Benson (24) twee goeie kansen. Bij zijn volley binnenkant links zat het niet mee, want de bal verdween nipt naast. Toen Balikwisha hem niet veel later alleen voor doel afzonderde, trapte Benson met zijn rechtervoet te wild naast. "Pff, zeker die tweede had ik klinisch moeten wegleggen", zuchtte Benson na afloop. "Niet veel later volgde dan nog de 1-0, waardoor ik me nog schuldiger ging voelen."

"Ik heb me verontschuldigd bij mijn ploegmaats en tijdens de rust beloofde ik dat ik zou scoren." Dat lukte Benson echter niet. Na een sterke openingsfase deemsterde de ex-speler van Genk weg, maar in het slotkwartier kwam hij weer helemaal boven water. Tien minuten voor tijd leverde hij na een knappe actie de perfecte assist af voor de gelijkmaker van Viktor Fischer. "Toch ben ik kritisch voor mezelf, want ik had Antwerp de drie punten kunnen bezorgen vandaag."

Brian Priske: "Hij mag tevreden zijn"

Ook T1 Brian Priske ging na afloop dieper in op de prestatie van de man in vorm van Antwerp. "Voor mij heeft hij opnieuw een goede wedstrijd gespeeld, met een grote actieradius en een prima assist. Over het algemeen mag hij heel tevreden zijn. Natuurlijk is hij ontgoocheld over die gemiste kansen in de eerste helft, maar dat hoort bij voetbal."