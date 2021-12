Analist ziet cruciale match voor Genk net voor Nieuwjaar: "Er staat veel op het spel in Oostende"

Ok, er zijn nog 14 matchen te spelen, maar Genk moet wel al 9 punten goedmaken op de top vier. Dat is veel. Analist Jacky Mathijssen ziet dat de competitiematch tegen KV Oostende heel belangrijk wordt.

"Over de belangrijkheid van de laatste wedstrijd tegen KV Oostende moet niemand flauw doen. Als je een 4 op 9 kan omzetten in een 7 op 12 kan dat de enorm pijnlijke Europese uitschakeling enigszins verbloemen", klinkt het in HBvL.

Genk stelde een kern samen om Europees te overwinteren. Maar enkel de competitie blijft nog over, want ook het bekerverhaal is voorbij. "Achteraf gezien moet je je misschien wel de bedenking maken of ze niet meer hadden moeten laten voor die laatste partij in de groepsfase. Dan kan je spreken van een nieuwe start met andere accenten. KRC Genk is onderweg. Met een 5 op 12 vrees ik dat een aantal gedurfde ambities aan de start van het seizoen volledig achterhaald zijn. Er staat veel op het spel in Oostende.”