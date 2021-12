Invaller tegen wil en dank redt een punt tegen Racing Genk: "Ik vind dat ik móet spelen, elke week"

De kansen in de topper tussen Racing Genk en Antwerp waren na het openingskwartier schaars. Toen Genk de score opende via Onuachu, leek het dan ook een moeilijk verhaal te gaan worden voor de Great Old. Uiteindelijk eindigde de partij dan toch op een billijk gelijkspel, met dank aan Viktor Fischer.

De Deen kwam Radja Nainggolan op het uur aflossen, maar kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Tien minuten voor tijd was de voormalige Deense international wél belangrijk voor de Great Old. Benson dolde met Eiting en bracht goed voor, de afwerking van Fischer was fraai. Een bekeken volley binnenkant linkervoet, de klasse droop ervan af.

"Het doet deugd om belangrijk te zijn, het was een 'goeie' goal. Knap voorbereid van Benny (Benson, nvdr.)", vertelde Viktor Fischer (27) na afloop. "Ik ben tevreden met dat punt, we hadden een lastige avond. Genk is een goed voetballende ploeg. Ik vond ons in het eerste kwartier erg goed, helaas misten we enkele grote mogelijkheden. Genk kwam daarna beter in de wedstrijd, maar in de tweede helft ging het goed op en af."

"Moét spelen"

Viktor Fischer is de laatste tijd geen certitude meer en pendelt tussen bank en basis. De ex-speler van Ajax is nog steeds erg hongerig en wil meer. "Ik wil élke week spelen en eerlijk gezegd vind ik ook dat ik moét spelen. Maar het is de manier van werken van onze coach om voorin spelers in en uit de ploeg te zetten. Die keuze moeten we respecteren."

"Op de wedstrijd tegen Standard na kan ik best tevreden zijn met wat ik tot dusver getoond heb. Ik hoop dan ook deze lijn door te trekken na Nieuwjaar. Er komen nog veel wedstrijden aan, dus het enige wat ik kan doen is keihard blijven werken op training en me tonen als ik een kans krijg. Dat heb ik overigens al gedaan tot dusver", besluit de Deen.