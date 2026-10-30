Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Plots verrassend nieuws over Karetsas: Dortmund overweegt opmerkelijke zet tegen Bayern München
Foto: © photonews
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Konstantinos Karetsas lijkt sneller dan verwacht zijn rentree te kunnen maken bij Borussia Dortmund. De voormalige smaakmaker van KRC Genk sukkelde de voorbije weken met een blessure, maar staat inmiddels opnieuw op het trainingsveld. Trainer Niko Kovač sluit zelfs niet uit dat de jonge Griek zaterdag al tegen Bayern München in actie kan komen.

Karetsas liep op 17 oktober een ligamentblessure aan zijn rechtervoet op tijdens de competitiewedstrijd tegen Union Berlin. De 18-jarige middenvelder moest daardoor drie officiële wedstrijden missen. Een flinke tegenvaller voor het talent, dat eerder dit seizoen ook al werd afgeremd door problemen met zijn bloedsomloop.

Maar nu is er eindelijk goed nieuws. Donderdag werkte Karetsas voor het eerst opnieuw een deel van de groepstraining af. Volgens Kovač verliep die sessie positief en kan zijn speler mogelijk sneller dan verwacht opnieuw aansluiten.

Kovač opent deur voor terugkeer tegen Bayern

"Als er na deze training geen negatieve reacties optreden, is het de bedoeling dat hij vrijdag volledig met de groep meetraint", vertelde Kovač op zijn persconferentie. "Daarna beslissen we of hij klaar is om mee naar München te reizen."

Een eventuele terugkeer zou op een bijzonder moment komen. Borussia Dortmund neemt het zaterdag om 18.30 uur op tegen Bayern München, de ploeg van Vincent Kompany. Beide Duitse topclubs zijn nog ongeslagen in de Bundesliga en tellen na zeven wedstrijden elk zeventien punten. Bayern staat voorlopig bovenaan dankzij een beter doelsaldo.

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Voor Karetsas zou een selectie alvast een belangrijke opsteker betekenen na een moeizame periode. De voormalige Genk-speler kwam afgelopen zomer met grote verwachtingen naar Dortmund, maar kon door verschillende fysieke tegenslagen nog niet zijn volledige potentieel tonen. Of hij zaterdag effectief speelminuten kan maken, blijft voorlopig afwachten.

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