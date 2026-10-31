Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

Vincent Kompany is opnieuw thuis nadat hij het ziekenhuis mocht verlaten, maar volgens Johan Boskamp is daarmee niet automatisch alle ongerustheid verdwenen. De Nederlander hoopt vooral dat de Bayern-coach nu ook echt voldoende rust neemt.

Bij Het Belang van Limburg reageert Boskamp opgelucht op het nieuws dat Kompany weer naar huis mocht. Tegelijk plaatst hij daar meteen een kanttekening bij. “Op zich is het al goed nieuws dat hij weer naar huis mocht. Maar of hij daar echt zijn rust gaat nemen, daar ben ik niet zeker van.”

Zorgen om slaapritme

Boskamp verwijst daarbij naar het beperkte aantal uren slaap van Kompany. “Hij slaapt blijkbaar maar vier uur per nacht. Dat lijkt me niet echt gezond.” Helemaal in zijn eigen stijl maakte Boskamp er ook een grap van. “Hij zou beter een voorbeeld nemen aan mij. Ik ben maar vier uur per dag wakker”, lachte hij.

‘Twee weken naar een onbewoond eiland’

Toch zit er onder de humor ook duidelijke bezorgdheid. Als het van Boskamp afhing, zou Bayern Kompany tijdelijk volledig uit de voetbalwereld halen. “Als ik Bayern was, zou ik hem nu twee weken naar een onbewoond eiland sturen, samen met zijn gezinnetje. Zonder schermpjes of telefoon. Gewoon rusten.”

Volgens Boskamp toont de situatie nog maar eens hoe zwaar het leven van een trainer aan de absolute top kan zijn. “Zo zie je maar wat een hondenleven die toptrainers hebben. Als zelfs de Prins eraan onderdoor gaat…”

Lees ook... Vincent Kompany valt weg vlak voor cruciale duels: vervanger spreekt zich uit›

De Nederlander verwacht wel dat Kompany zich zal herstellen, maar denkt dat het voor de voormalige Rode Duivel een stevige waarschuwing is geweest. “Hij zal er wel weer bovenop komen, maar ook voor hem zal het toch even schrikken geweest zijn.”